'Революции не будет, но будет бунт': у Зеленского сказали, кто может свергнуть Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что в России не произойдет классическая революция. Однако, по его мнению, государство-агрессорку ждет "неуправляемый бунт".

Об этом Подоляк рассказал в интервью "24 каналу". Он пояснил, что у РФ отсутствует инфраструктурная оппозиция, которая могла бы сделать что-то, что создало бы достаточно альтернативный вид силовой вертикали, возведенной режимом кремлевского диктатора Владимира Путина.

"В России не будет классической революции ценностного плана, где постепенно будут производить тезисы, нарабатывать сети, агитаторов и так далее. В России будет классический российский бунт. То есть люди с оружием, эти все "герои СВО" ("специальная военная операция", да" в РФ называют войну против украинцев, – ред.) вернутся для того, чтобы произвести перераспределение на фоне резкого ослабления государственных институций", – отметил представитель ОПУ.

По словам Подоляка, в разных регионах России появятся группы людей с оружием, которые научились убивать на территории Украины, но поняли, что проиграли противостояние.

"Привожу всем достаточно простой пример. Но он абсолютно четко зафиксировал, что будет происходить в России. Это пригожинский поход на Москву. Два дня все в истерике были, Путин исчез, другие в рот воды набрали и так далее. Так же будет происходить и сейчас", – объяснил советник руководителя ОП.

Напомним, Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири. В целях предотвращения подобных ситуаций в Бурятии был организован штаб, предназначенный для противодействия угрозам сепаратизма и национализма.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы Сибирского батальона, состоящего преимущественно из представителей российских этнических меньшинств из-за Урала, рассказали, почему встали на защиту Украины. Военные заявили, что хотят таким образом попытаться "смыть кровь Бучи". Победу в Украине они рассматривают как возможность свергнуть режим Путина и получить для своего народа независимость от России.

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