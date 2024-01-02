В российском Белгороде снова громко: над городом звучали взрывы. Видео

Вечером во вторник, 2 января, в российском Белгороде снова было неспокойно, в городе прозвучала серия мощных взрывов. Также там включали сирену, которая предупреждала про ракетную опасность. Известно о работе российской ПВО по воздушным целям.

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Кадрами новой "бавовны" в Белгороде в социальных сетях делились местные жители. В пабликах заявляли, что якобы уже четвертая атака на город за сутки.

"Было очень громко", – писали в сети. Жителей Белгорода призывали быть в укрытиях и не подходить к окнам. "Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место, – учил их губернатор.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и районом российская ПВО якобы сбила 9 воздушных целей на подлете к городу.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В городе есть повреждения в частном секторе – в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждена газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется", – написал он.

В минобороны страны-агрессора заявили, что их средства ПВО якобы уничтожили две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха", летевшие на Белгород.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января власти российского Белгорода пожаловались на воздушную атаку. Заявили, что их ПВО якобы сбила 8 целей на подлете к городу. Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем вследствие атаки.

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