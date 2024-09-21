Могла находиться ядерная ракета 'Сармат': что известно о военном объекте в Тверской области, на котором с утра прогремели взрывы

В результате атаки БПЛА на Тверскую область РФ поражен секретный объект в поселке Октябрьский. По слухам, которые ходят среди местного населения, там находятся ракетные шахты, а на боевом дежурстве – ракета "Сармат", также известная как "Сатана". Местные жители спешат эвакуироваться, опасаясь, что их села будут стерты в труху в случае детонации.

Видео дня

Об этом рассказал российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на рассказы очевидцев. "В Тверской области в районе Торопца люди сами уезжают подальше от атакованного ночью объекта на всякий случай", – говорится в публикации.

По данным канала, БПЛА поразили секретный объект в Октябрьском, недалеко от Торопца.

"Ракеты, которые там могут храниться, при детонации сотрут в труху десятки километров в округе", – пишет канал.

Так, по словам местных, речь о военной части ракетных войск в Октябрьском близ старинного поселка Старая Торопа, которую в народе называют "Капай" или "Копай".

"Часть окружена забором, она секретная. Находится между Торопцом и Старой Торопой, куда эвакуировали жителей, когда в Торопце уничтожали склад. Неподалеку есть поле, где регулярно что-то взрывают, а недавно жгли порох, и травмы получили несколько военнослужащих", – рассказал один из собеседников "ВЧК-ОГПУ".

По его словам, "Капай" – это не про снаряды, как склад, который взорвали в Торопце.

Те, кто там кто был, говорят, что шахты – ракетные, где шлюзы, как в бункере.

"В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если у них бы взорвалось, то на 30 километров вокруг все снесло бы. Говорят там на боевом дежурстве ракета "Сатана" стоит", – рассказал местный житель.

Кроме того, говорит он, через воинскую часть проходит "раздолбанная железная дорога", которой нет на карте.

По ней, по слухам, "гоняли на склад да обратно" российские и северокорейские ракеты.

Также канал отмечает, что в соцсетях есть группы сослуживцев из части в Октябрьском, где бывшие военные секретного объекта поздравляют друг друга с праздником ракетных войск и даже публикуют фото с вагонами с ракетами.

Что известно о ракете "Сармат"

"Сармат" (РС-28, по классификации НАТО Satan-2, отсюда второе название "Сатана") – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

20 апреля 2022 года состоялся первый испытательный пуск ракеты "Сармат". 1 сентября 2023 года комплекс был поставлен на боевое дежурство страны-агрессора. Серийное производство осуществляется на Красноярском машиностроительном заводе.

Оснащена массированными средствами защиты от ПРО за счет КАЗ шахты, суборбитальной траектории, большей чем на обычных МБР загрузкой ложных целей, а также высокоточными гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками.

"Сармат" использует модернизированную версию уже проверенного для Р-36М российского двигателя РД-264, поэтому испытания двигательной установки были сравнительно быстро и успешно завершены.

В ракете заложена технология "орбитальной бомбардировки" с потенциальным нанесением удара по США через Южный Полюс в обход ПРО.

При этом по мнению экспертов Military Balance, "Сармат" не способен изменить правила игры и не обеспечит Москве успешного проведения немедленного контрнаступательного ядерного удара.

Как сообщал OBOZ.UA, росСМИ заявили, что в Октябрьском ударные БПЛА атаковали 23-й военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ, взрывы прогремели в четыре часа утра, после чего началась детонация.

Пораженный склад расположен в 16 км к югу от уничтоженного несколько дней назад 107-го арсенала в районе Торопца. Там по меньшей мере двое суток горел пожар после взрывов на складе боеприпасов в ночь на 18 сентября.

Впоследствии стало известно, что атаку на Торопец совершили СБУ и Силы обороны. На уничтоженном складе хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", КАБ и артиллерийские снаряды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!