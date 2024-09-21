В Тверской области РФ снова взрывы: детонируют снаряды на складе ГРАУ в Октябрьском. Фото и видео

В поселке Октябрьский Тверской области РФ ударные беспилотники атаковали 23-й военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. Взрывы раздались в 04:00, после чего началась детонация.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Склад расположен всего в 16 км южнее уничтоженного несколько дней назад 107-го арсенала в районе населенного пункта Торопец, Тверской области.

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Россияне в сети наконец-то догадались, что к ним бумерангом вернулась война.

Напомним, пожар в Торопце после взрывов на складе боеприпасов в ночь на 18 сентября длился по меньшей мере двое суток. Вместо одного из прилегающих к железнодорожным путям складов заметили воронку диаметром около 100 метров. Вероятно, здание было полностью заполнено баллистическими ракетами.

Местных жителей практически не осталось, люди эвакуировались самостоятельно, не ожидая распоряжения власти.

Атака на Торопец в Тверской области была операцией СБУ и Сил обороны. На взлетевшем в воздух складе оккупанты хранили ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", также КАБы и артиллерийские боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 18 сентября был зафиксирован мощный прилет по объекту армии страны-агрессора РФ в Брянской области. Там был атакован 856-й гвардейский самоходный артиллерийский полк.

– Успешная атака беспилотников по российскому складу ракет и боеприпасов недалеко от Торопца в Тверской области вызвала истерику у российских пропагандистов, которые сразу начали критиковать военное командование и искать виновного. В возможно неправильном обращении с ракетами и артбоеприпасами Z-блогеры обвинили задержанного бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

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