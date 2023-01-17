Мобилизация в России обрушила уровень поддержки войны против Украины, но после ''успокаивающих'' заявлений Кремля он снова взлетел – WSJ

В России резко снизилось количество поддерживающих продолжение войны против Украины граждан, после объявленной в сентябре диктатором Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации. И также резко оно возросло после того, как власти объявили об окончании призыва в оккупационные войска.

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Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Издание сослалось на закрытые социологические опросы российского Фонда "Общественное мнение".

Согласно ним, если в конце сентября 2022-го за продолжение путинской "военной спецоперации" против Украины выступили 34% респондентов, то в начале ноября таких россиян стало 80%.

Отмечается, что заказчиками исследований была сама администрация главы РФ, в которой, подчеркнуло издание, считают проведение еще одной волны мобилизации безопасной с точки зрения массового недовольства граждан.

Директор московского независимого социологического центра "Левада-центр" Лев Гудков указал, что российская пропаганда "преуменьшает издержки войны". По его ловам, на бытовом уровне война на данный момент не вызывает сильного беспокойства и возражений у россиян. Более того, считает он, внутренние кремлевские опросы о войне показывают, что россияне потерпят еще один раунд мобилизации.

"Опрос показывает, что поддержка продолжения того, что Путин называет "СВО", упала до 34% через неделю после того, как он объявил о призыве в армию в сентябре, что побудило десятки тысяч мужчин бежать из страны, прежде чем к середине ноября, когда мобилизация была объявлена ​​оконченной, она снова выросла до 80%", – говорится в материале.

Напомним, что 21 сентября прошлого года Путин объявил в России о "частичной" мобилизации для продолжения войны против Украины. По официальным данным, на военную службу призывали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце октября отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Российские правозащитники обращают внимание на то, что несмотря на заявления Кремля юридически так называемая частичная мобилизация не была остановлена.

В конце декабря 2022-го украинские власти и разведки западных стран сообщили, что в начале 2023 года Кремль объявит о новой мобилизации, в ходе которой в российскую армию могу призвать до 500 тысяч человек. А после страна-агрессор попытается провести еще одно широкомасштабное наступление на украинские территории – ближе к весне и, вероятно, на востоке или юге Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что Путин планирует закрыть границы РФ для мужчин, подлежащих призыву. В ответ в Кремле выдали, якобы подобных планов у них пока нет. Вместе с тем российские власти объявили о планах довести численность своих вооруженных сил до 1,5 млн человек и повышения предельного возраста призыва на срочную службу до 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, правительство страны-агрессора РФ, вероятно, готовится к решительным стратегическим действиям в войне против Украины. В течение следующих шести месяцев Кремль попытается вернуть себе инициативу в боевых действиях и "положить конец" нынешнему ряду оперативных успехов ВСУ.

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