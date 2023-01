Кремль готовится к решительным стратегическим действиям в течение следующих шести месяцев, чтобы вернуть инициативу в войне – ISW

Правительство страны-агрессора РФ, вероятно, готовится к решительным стратегическим действиям в войне против Украины. В течение следующих шести месяцев Кремль попытается вернуть себе инициативу в боевых действиях и "положить конец" нынешней череде оперативных успехов ВСУ.

Видео дня

Среди прочего, для этого он активизирует усилия по формированию оккупационных сил и пробует оживить свою оборонно-промышленную базу. Аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) описали несколько направлений российских усилий на поддержку войны в ближайшие полгода.

Эксперты напомнили, что Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине за последние одиннадцать месяцев. Российским войскам не удалось захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать завоевания на Харьковщине или стратегический город Херсон.

Российская авиационно-ракетная кампания под командованием генерала армии Сергея Суровикина в конце 2022 года, нацеленная на важнейшую инфраструктуру Украины, также не дала значительных оперативных результатов и не деморализовала украинское общество, как, вероятно, намеревался Кремль.

"Глава РФ Владимир Путин и высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают повторять, что Россия не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на поражения на поле боя. Хотя Путин не изменил своих целей в отношении войны, появляются свидетельства того, что он меняет фундаментальные аспекты подхода к ней, предприняв несколько новых направлений усилий", – отметили в ISW.

№1. Кремль активизирует как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по формированию сил.

Путин и министерство обороны РФ объявили о планах радикального расширения обычных российских вооруженных сил путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов до 2010 года на западе РФ и увеличения призывного возраста – все это указывает на намерения Кремля (хотя, вероятно, не на самом деле его способность) реформировать российские вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений.

Украинская разведка сообщала, что Москва стремится довести численность военнослужащих до 2 млн человек к неустановленной дате (с примерно 1,35 млн человек по состоянию на сентябрь 2022 года), а представители западной разведки отмечали, что российское военное командование "серьезно готовится" к потенциальной второй волне мобилизации.

Некоторые кремлевские чиновники начали обсуждать предложения о расширении протоколов призыва, активной мобилизации и мобилизационного резерва, в то время как российские госструктуры пытаются решить прошлые проблемы путем выдачи мобилизационных повесток. Сам Путин 4 ноября подписал приказы о расширении права на мобилизацию, разрешив призыв осужденных.

№2. Российские ВС сохраняют мобилизованный личный состав для использования в будущем.

По словам аналитиков, это отклонение от первоначального подхода Кремля к отправке необученных сил на фронт осенью 2022 года.

Путин 7 декабря заявил, якобы российские вооруженные силы еще не задействовали весь мобилизованный персонал из первой волны отправки на передовую. Вероятно, он потребует времени для обучения и оснащения этих сил для более позднего концентрированного использования.

В ISW подчеркнули, что обычные российские силы (в отличие от группы "Вагнера" и боевиков "Л/ДНР") не проводили крупных наступательных операций и в основном сохраняли оборонительные позиции после серии успешных украинских контрнаступлений летом и осенью 2022 года. При этом наблюдалась перегруппировка и обучение обычных российских подразделений в Беларуси и России.

№3. Россия пытается оживить свою оборонно-промышленную базу (ОПБ).

В декабре Кремль начал уделять серьезное внимание возрождению российской ОПБ. С тех пор Путин провел несколько встреч на высшем уровне и посетил оборонные предприятия по всей стране. Он публично признал проблемы с поставками, такие как нехватка разведывательных беспилотников, и, в частности, потребовал, чтобы один из его министров заключил контракты на государственные оборонные закупки в более короткие, чем планировалось, сроки.

"Путин и другие кремлевские чиновники также вели туманные дискуссии о том, что российские власти могут национализировать собственность для поддержки военных действий РФ", – напомнили в ISW.

№4. Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине в ведении минобороны.

Для этого кремлевский диктатор назначил высшего российского офицера – начальника генерального штаба ВС Валерия Герасимова – командующим оккупационными силами. Кремль также восстанавливает первоначальных планировщиков войны и с запозданием пытается исправить недостатки командной структуры.

"Генерал армии Сергей Суровикин и предыдущие командиры войсками РФ в Украине не смогли провести решительные операции, которые Путин – вероятно, нереалистично – намеревался осуществить. Кремль назначил Герасимова командующим 11 января – после того, как ранее отводил его на второй план на протяжении всего полномасштабного вторжения. Минобороны РФ также назначило трех заместителей для тесной работы с Герасимовым по расширенному комплексу задач, относящихся к "СВО". Кремль, вероятно, рассчитывает, что Герасимов и его новые заместители подготовят Россию к затяжной войне и возьмут на себя командование крупными усилиями в 2023 году", – предположили в ISW.

№5. Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.

Российское правительство формирует информационное пространство, чтобы возродить поддержку вторжения, повторно вводя нарративы до 24 февраля и предпринимая меры по восстановлению контроля над освещением войны после того, как ранее уступил это пространство множеству независимых субъектов.

В конце 2022 года кремлевские чиновники возобновили распространение ложного повествования о том, что существование независимой Украины угрожает суверенитету и культуре России, оправдывая российское вторжение и продолжающиеся российские жертвы неизбежными и необходимыми мерами "самообороны".

Кремлевские пропагандисты также активизировали нарративы о международно-правовых последствиях, ожидающих РФ, если она не выиграет войну, что, вероятно, вызовет страх перед поражением и побудит к повторной приверженности войне.

По мнению аналитиков ISW, Кремль активизировал усилия по развитию отношений и кооптации известных провоенных блогеров, которые стали мощной альтернативой Путину и преднамеренно расплывчатому освещению войны миинобороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитики указывали, что Путин ищет козла отпущения за то, что база оборонной промышленности его страны вынуждена решать проблемы с военной техникой и вооружением. Он также сохраняет нереалистические ожидания по поводу ее способности быстро пополнить потери в войне против Украины, и готовит военные реформы в 2023 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!