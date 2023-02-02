Мир боится, что вся Россия попадет в руки Китая, но разваливать ее будут местные 'Кравчуки' и 'Черноволы', – Пекарь

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и публицист Валерий Пекарь выразил убеждение, что государство-агрессор Россию, которая напала на Украину, в будущем ждет распад. По его убеждению, РФ развалят местные элиты.

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Об этом Пекарь сказал в эфире OBOZREVATEL TV в среду, 1 февраля. Распад этой страны обеспечат те, кто является наместниками путинского режима на местах, а также лидеры национально-освободительных движений.

"Люди, похожие на украинского Черновола в свое время, и на украинского Кравчука в свое время. Соединения национал-демократов со старыми сильными элитами, имеющими опыт, деньги, силовиков, но не имеющие картинки будущего. А сегодня путинский режим ничего не может предложить людям, никакого будущего, так же, как коммунистическому режиму нечего было предложить, все это к этому приведет (к распаду РФ. – ред.). Сами люди все это как-то разберут на запчасти", – сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, важна в этом вопросе и позиция мира.

"Очень важна позиция мира. Миру было в 1918-20 годах плевать на украинцев, так же, как на башкиров или армян. Мир тогда занимался другими делами. Сегодня же мир видит картинку, сегодня мир боится, что вся Россия попадет в руки Китая, боится распространения ядерного оружия", – сказал Пекарь.

Также он считает, что миру необходима поддержка независимых государств, в случае если они выберут демократический путь развития.

"Только это может помешать попытке очередных тоталитаристов отвоевать снова все пространство. Но если будет Сибирская и Уральская республики и республики Поволжья и Северного Кавказа получат свободу, а они об этом мечтают, то возможности Москвы за что-нибудь воевать будут очень ограниченными", – добавил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский историк и оппозиционер Андрей Зубов считает, что поражение России в войне против Украины не станет причиной распада этого государства. Однако послевоенную РФ могут ожидать большие изменения. Запад может взять ее в свою орбиту, сохранив в существующих границах, и сделать частью своего мира, инициируя демократические преобразования, как это было после Второй мировой войны с Германией, Италией и Японией.

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