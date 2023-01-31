Зубов: что сделает Запад с Россией после ее проигрыша в войне. Интервью

Поражение России в войне против Украины не станет причиной распада этого государства. Тем не менее, послевоенную РФ могут ожидать большие перемены. Запад может взять ее в свою орбиту, сохранив в существующих границах, и сделать частью своего мира, инициируя демократические преобразования, как это было после Второй мировой войны с Германией, Италией и Японией.

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Но прежде чем это произойдет, нынешний глава Кремля Владимир Путин, а также вся властная верхушка России должны исчезнуть, а Украине возвращены все ее захваченные территории. Пока Путин будет во главе России, будет война. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

– Существует ли возможность того, что Россия выйдет из войны с Украиной в нынешних границах?

– Все может быть. И Украины может не быть в нынешних границах. В жизни все бывает. Любая страна может расколоться на восток и запад, на север и юг. Так что пока ничего сказать не могу. Но у России предпосылок к расколу не больше, чем у Украины. Они есть, но их немного. А уж как там дальше пойдет развитие событий, никто не знает.

– Поражение в войне не скажется на состоянии границ Российской Федерации?

– Почему оно должно сказаться? Германия потерпела сокрушительное поражение в войне, но Запад не изменил границ ни Германии, ни Италии, ни Японии. Только Советский Союз и Сталин у всех оттяпывали куски, но это типично советская манера – брать все, что можно взять. Запад давно отказался от этого принципа. Наоборот, он старается страну, потерпевшую поражение, втянуть в свою орбиту, сделать ее частью своего мира и тем самым сделать безопасной страной.

Это очень удачно произошло после Второй мировой войны, когда и Германия, и Япония, и Италия стали вполне безопасными и, более того, очень важными для Запада странами. Они были страшными агрессорами, но границы их изменены не были. Даже острова, которые в одно время были оккупированы Америкой, уже давно возвращены Японии. Это надо иметь в виду.

Поэтому я думаю, что Запад будет применять к России ту же модель. Это самое правильное и самое разумное. Потому что если страну расчленять, если отбирать у нее какие-то земли, это вызывает в народе желание реванша.

После Первой мировой войны с Версальской системой все так и было, и через 15 лет появился Гитлер, а еще раньше – Муссолини. И мир был ввергнут в новую страшную войну.

Чтобы этого не было, предпочитают не раскалывать, а наоборот, внутренне изменять страну – в сторону демократии, свободной рыночной экономики, конечно же, декоммунизации и денацификации. Все эти вещи будут. А единство государственного пространства, как это называют юристы, по возможности разрушать не станут.

– Считаете ли вы, что Запад может взять Россию в свою орбиту при наличии Путина на посту президента?

– Нет, конечно. Само собой разумеется, что это абсолютно невозможно. Пока Путин будет во главе России, будет война. Она может идти где угодно – в Украине или в самой России – но, безусловно, будет война с Западом. Точно так же, пока Гитлер был у власти, длилась война нацистской Германии с миром.

Как только Путин так или иначе уйдет, исчезнет, когда исчезнет и это его окружение вроде Бортникова, Патрушева, Нарышкина, генералов КГБ – только после этого возможен нормальный мирный диалог с Россией.

Безусловно, он предполагает полное восстановление территориального единства Украины, возвращение всех территорий. Но самое главное после этого – найти ту модель существования России, которая сделает Россию в долговременном смысле безопасной для мира. Это самое важное.

Запад умеет это делать. Он продемонстрировал это после Второй мировой войны. Я думаю, что и сейчас будет что-то подобное.