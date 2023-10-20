Минус еще один: российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в аэропорту Душанбе. Фото

Вечером в пятницу, 20 октября, в столице Таджикистана Душанбе разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. ЧП произошло на военном аэродроме.

Об этом сообщили в российских Telegram каналах. Там отмечают, что самолет загорелся во время взлета, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На кадрах видно, что борт сильно поврежден, а в российских пабликах пишут, что он полностью сгорел.

По одной из версий, загорелся двигатель Ил-76, по второй – в момент взлета взорвалось колесо, после чего начался пожар.

"Предварительная причина пожара в российском самолете Ил-76МД на аэродроме Душанбе – разрушение пневматики колеса с дальнейшим попаданием элементов в мотор. Именно из-за этого в двигателе и начался пожар", – также пишут росСМИ.

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Предварительно известно, что на борту находились восемь человек. После того, как началось возгорание, самолет удалось усадить, экипаж Ил-76 не пострадал.

Отметим, что сегодня также стало известно, что главнокомандующим воздушно-космическими силами страны-агрессора России официально стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Этот инцидент с Ил-76 уже окрестили его первым "достижением" на должности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее под временно оккупированным Мариуполем российские захватчики сбили свой самолет Су-35. По предварительной информации, пилоту удалось катапультироваться. Такие инциденты уже являются обычным делом для армии РФ.

Кроме того, в прошлом месяце в России произошло новое ЧП с военным самолетом. ИЛ-76М-90 совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга – на борту отказала система навигации

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