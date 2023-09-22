Отказала система навигации: в России произошло новое ЧП с военным самолетом – СМИ

В стране-агрессоре России произошло новое ЧП с военным самолетом. ИЛ-76М-90 совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

На борту отказала система навигации. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Инцидент произошел в четверг около 20:00. Ил-76МД-90А, который является глубокой модернизацией Ил-76 и который минобороны РФ получило 29 апреля 2015 года, вылетел из аэропорта Кольцово в Ростов-на-Дону. Но уже при наборе высоты командир самолета сообщил, что на борту отказала одна из навигационных систем.

"Было принято решение вернуться в Екатеринбург – на земле самолет встречала спасательная команда, в 10 часов вечера он совершил успешную посадку, после чего был отбуксирован для дальнейшего изучения механиками", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, Ил-76 не получил повреждений, поскольку во время аварийной посадки борт не перевозил опасных грузов.

Напомним, в российском Подмосковье 18 сентября случилась "бавовна", которая существенно повредила два самолета и один вертолет. Они стояли на аэродроме, где базируются правительственные самолеты "судного дня" и воздушные суда-разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября в России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Авария произошла во время якобы учебного полета в Воронежской области, экипаж, говорят, успел катапультироваться.

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