Генерал Афзалов официально стал командующим ВКС РФ вместо Суровикина: что о нем известно

В пятницу, 20 октября, главнокомандующим воздушно-космическими силами страны-агрессора России официально стал генерал-полковник Виктор Афзалов. На этой должности он сменил "сирийского мясника" Сергея Суровикина.

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на свои источники. Известно, что Афзалов с самого начала своей военной карьеры в РФ был связан с ракетно-авиационным направлением.

В 2017 года он стал командующим армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа. А в 2019 году указом российского диктатора Владимира Путина Афзалов был назначен первым заместителем главкома ВКС ВС РФ.

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В 2022 году Путин присвоил Виктору Афзалову звание генерал-полковника.

Напомним, что в августе 2023 года Виктора Афзалова, тогда еще первого заместителя Суровикина, назначили временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ.

Афзалов лично принимал участие в процессе планирования и организации полномасштабной войны РФ против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

Он отвечал за разработку стратегии авиационных и ракетных ударов по объектам нашей гражданской и энергетической инфраструктуры. Кроме того, Афзалов исполнял обязанности командира 11-й армии воздушных сил и военной обороны от авиационных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий войной в Украине Сергей Суровикин был назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

Кроме того, стало известно, что в РФ создали новую частную военную компанию, которая будет курироваться непосредственно министерством обороны РФ. По данным ЦНС, ответственным за ее создание назначен военный преступник Сергей Суровикин.

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