Минобороны РФ врет: в РДК показали, как танк армии РФ ровняет с землей дома россиян в селе Козинка. Видео

Рейд российских повстанцев из "Русского добровольческого корпуса", "Легиона свободы России" и "Сибирского батальона" в Курской и Белгородской областях продолжается. Информация о подавлении боевой операции не соответствует действительности.

Так говорят сами бойцы РДК. В качестве доказательства они показали видео из поселка Козинка, где российские военные пытаются выдавить повстанцев.

"МО РФ и российские СМИ распространяют лживые новости о том, что все "диверсанты" и "террористы" давно выбиты из Белгородской области. Но на примере населенного пункта Козинки мы видим, что в попытке выдавить бойцов РДК и СибБата танк ВС РФ ровняет дома граждан России с землей", – говорят повстанцы.

По состоянию на 15 марта Козинка "полностью под контролем сил восстания", а в районе Грайворона продолжаются столкновения, утверждают в РДК.

Российские добровольцы активно действуют на территориях Курской и Белгородской области России еще с 12 марта. На местах сражений проходит эвакуация населения. К слову, от украинской границы до Грайворона всего 20 км.

Ранее днем 15 марта добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" анонсировали массированный удар по военным объектам российской оккупационной армии в Белгороде. Они обратились к жителям этого города с призывом уехать или скрыться в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы легиона "Свобода России" показали, как "голосуют" на "выборах" президента РФ – стрельбой из миномета по целям в стране-агрессоре.

Также добровольцы из рядов подразделений РДК и легиона "Свобода России" призвали жителей Белгородской и Курской областей срочно эвакуироваться. Для местного населения они объявили дополнительный гуманитарный коридор.

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