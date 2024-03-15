Легион 'Свобода России' анонсировал массированный удар по Белгороду и обратился к населению

Добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" анонсировали днем 15 марта массированный удар по военным объектам российской оккупационной армии в Белгороде. Они обратились к жителям этого города с призывом уехать в течение часа после публикации предупреждения либо спрятаться в укрытиях.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале ЛСР. Добровольцы-россияне призвали земляков максимально распространить предупреждение среди жителей Белгорода.

Предупреждение о подготовке массированного удара по Белгороду было опубликовано в 12:33 по киевскому времени. Бить российские добровольцы пообещали по военным объектам.

"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В течение ближайшего часа будет произведен массированный удар по военным объектам в городе Белгород. Призываем местных жителей немедленно пройти в надежные укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки. Распространите это сообщение среди белгородцев – помогите спасти жизни землякам", – отмечено в сообщении.

Напомним, 15 марта в Белгородской области продолжились атаки. В Белгороде и Белгородском районе с утра раздавались взрывы, россияне в панике публиковали фото и видео с последствиями прилетов.

Местные власти признали разрушение и заявили о двух пострадавших. В минобороны РФ же при этом похвастались "уничтожением" семи ракет РСЗО.