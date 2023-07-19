В России отставного полковника ГРУ пытаются посадить за 'дискредитацию армии' – росСМИ

В России взялись за разведчиков в отставке. 74-летнего отставного полковника Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ранее Главное разведывательное управление (ГРУ)) Владимира Квачкова хотят посадить за "дискредитацию" российской армии.

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На него уже завели дело по административной статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации). Об этом сообщает российский Telegram-канал "Осторожно, новости", ссылаясь на заявление жены Квачкова Надежды.

По ее словам, на данный момент неизвестно, что именно стало причиной открытия производства. Известно, что Владимир Квачков неоднократно публично критиковал российскую власть и ее политику.

Полиция вызывала Квачкова в отдел по этому дело, но извещение пришло ему с опозданием. Теперь бывший ГРУшник договаривается о новой встрече с силовиками РФ.

Владимир Квачков – ветеран афганской войны, конфликтов в Азербайджане и Таджикистане. Особую известность он получил в 2005 году после покушения на Анатолия Чубайса. Тогда Квачков пытался взорвать его автомобиль, а затем обстрелял из автомата, однако чиновник не пострадал. Спустя три года следствия и ареста в СИЗО коллегия присяжных вынесла Квачкову оправдательный приговор.

"Квачков известный в правой среде деятель, сейчас бывший офицер активно ходит ходит на политические YouTube-передачи, где критикует действующую власть, и в частности, Владимира Путина, ход "СВО" и миграционную политику РФ. Себя Квачков называет русским, христианским националистом", – пишут СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский блогер-предатель Артур Бабич не угодил российским фанатам и рискует быть депортированным или сесть в тюрьму. Украинца, который молчит о геноциде родного народа и живет в Москве с девушкой-россиянкой, обвиняют в "дискредитации ВС РФ".

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