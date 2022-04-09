Чистый Кафка. Специально для Путина убрали почетный караул у гроба Жириновского — а вдруг кто-то из солдат не выдержит и штыком его пырнет?

Пишут, что Жириновский действительно умер 25 марта , как и сообщалось ранее. С покойным было запланировано прощание Путина на камеру. Но его не могли провести из-за боязни заражения ковидом (как известно, Жириновский умер от осложнений, вызванных ковидом). Был вариант сделать фейковую съемку без Жириноского с пустым гробом. Но возникло опасение, что фейк вскроется. Поэтому тело умершего Жириновского выдерживали "в карантине" ровно две недели, до 6 апреля, который и провозгласили официально датой смерти.

И погибших в Украине российских солдат тоже выдерживают в карантине — всех сразу отправлять нельзя — слишком много. Отправляют небольшими партиями, чтобы не было народных волнений от большого потока гробов.

Мертвые в России отправляют живых на смерть.