'Мама, может пора уезжать?' Россиян испугали звуки взрывов в Курске. Видео

Звуки взрывов в российском Курске изрядно напугали местных жителей. Ночью 2 июня город атаковали беспилотники, после чего некоторые горожане задумались над бегством.

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Соответствующие видео опубликовали Telegram-каналы. На одном из них слышно, как наблюдая за взрывами и дымом, поднявшимся в результате их, кто-то из россиян говорит: "Мама, я боюсь. Может, пора уезжать?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Между тем, губернатор Роман Старовойт сообщил, что город атаковали якобы украинские БПЛА и призвал жителей Курска сохранять спокойствие.

"Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных", – отметил он.

Напомним: ночью местные жители заявили, что "громкие звуки" особенно слышно в районе железнодорожного вокзала Курска. По их словам, раздалось по меньшей мере 7 взрывов. Дома содрогались, утверждают куряне.

Важно отметить, что Курск расположен примерно в 150 км от границы с Украиной.

Заметим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее также уверял жителей региона, что ситуация под контролем и призывал сохранять спокойствие, однако 22 мая после новостей о ДРГ в области на выезд из Белгорода образовались огромные очереди. Россияне в панике бежали из города.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака БПЛА неизвестного происхождения на самый элитный район столицы России Москвы, Рублевку, стала шоком для живущей здесь москвичей и кремлевской "богемы". Фактически, этот инцидент продемонстрировал, что война может прийти и на Рублевку.

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