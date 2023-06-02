Дрон атаковал 'святое' место в Москве: Фейгин заявил об ужасе у кремлевской 'богемы'

Атака дрона неизвестного происхождения на самый элитный район столицы России Москвы, Рублевку, стала шоком для москвичей и кремлевской "богемы", которая живет здесь. Фактически этот инцидент продемонстрировал, что война может прийти и на Рублевку.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Что касается Рублевки, то в известном смысле для богемной среды в России это как храм Гроба Господнего, это "святое" место. На него покушаться нельзя. Они все там живут. Поэтому, безусловно, они в шоке", – заметил он.

Правозащитник пояснил, насколько отличается Рублевка от других районов Москвы и России в целом.

"Говорят, что Москва – это что-то отдельное от всей России. Говорят, Садовое кольцо – это что-то совсем другое, чем Россия. Бульварное кольцо – это что-то еще более отдельное, чем вся Москва, чем вся Россия. Но Рублевка – это отдельно от всего этого вместе взятого".

По оценкам Фейгина, "бавовна" в Москве вызвала шок. "Безусловно, это вызвало шок. Мы судим по мониторингу соцсетей, пабликов, где так или иначе эти настроения выражаются. Кто-то их называет паническими, кто-то говорит просто о чувстве страха, кто-то говорит о неожиданности и неуверенности", – сообщил он.

"А если прилетит сто дронов? А если пятьсот? Это ведь вопрос сугубо промышленный – есть эти дроны в таких количествах у "Укроборонпрома" или нет и готовы ли они их потратить на Рублевку", - предположил правозащитник.

Полную версию интервью с Марком Фейгиным вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 30 мая в элитном районе Москвы, на Рублевке, был зафиксирован взрыв. Пропагандисты заявили, что там был сбит украинский БПЛА. Утро этого дня стало "взрывным" и для Подмосковья, где также фиксировались взрывы.