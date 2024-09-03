Вместо ареста – почетный караул и переговоры: появились новые кадры с Путиным в Монголии, в сети обратили внимание на один 'нюанс'

В сети опубликовали кадры визита в Монголию российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на обязанность арестовать кремлевского лидера, согласно ордеру, выданному Международным уголовным судом в Гааге, в Улан-Баторе его пышно встретили с почетным караулом.

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Военный преступник провел переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Фото и видео опубликовали на сайте Кремля, а также в соцсети Х "Протесты в мире".

"Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас", – сказал во время встречи Путин монгольскому лидеру. Тот в ответ принял приглашение.

Ранее в интервью монгольским СМИ диктатор сообщил, что Россия и Монголия согласовывают поставки топлива и горюче-смазочных материалов по льготной стоимости. Также Путин уточнил, что страны добились определенного успеха в разработке проекта временного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.

Пользователи сети считают, что такие выгодные условия сотрудничества между странами и "подкупили" власти Монголии, решившие не выполнять решения МКС. Кроме того, они отметили, что диктатора не слишком волнуют события в Курской области.

Напомним, еще 30 августа в МИД Украины опубликовали заявление, призвавшее Монголию выполнить обязательства по Римскому уставу Международного уголовного суда и арестовать российского диктатора Владимира Путина, когда тот прибудет в страну с визитом. Военного преступника согласно международному ордеру следует передать в суд в Гааге.

Визит Путина в Монголию стал первой поездкой российского диктатора в государство-участник Римского устава МКС после того, как в марте 2023 года суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Напомним, что Монголия, подписавшая Римский устав в 2000 году и ратифицировавшая его в 2002 году, формально должна выполнять требования Международного уголовного суда.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В МИД Украины заявили, что Монголия, не выполнившая ордер МКС на арест российского диктатора Путина, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия. Страна позволила преступнику уйти от правосудия, чем разделила ответственность за его военные преступления против Украины.

– В Европейском Союзе ранее заявили, что ожидают от Монголии исполнения обязательств по ордеру ареста Путина. Правозащитники Human Rights Watch заявили, что Улан-Батору должен запретить въезд диктатору или арестовать его, если он заедет в страну.

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