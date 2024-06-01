'Люди второго сорта': в России на госТВ зазвучали фашистские нарративы в отношении украинцев

В эфире российского государственного "Первого канала", где часто заявляют о "денацификации" Украины, недавно зазвучали фашистские нарративы в отношении украинцев. Так, член команды Путина Александр Артамонов назвал украинцев "людьми второго сорта".

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Заявление кремлевского пропагандиста, в котором звучит откровенное неуважение и дискриминация по отношению к украинскому народу, не выдержал даже коллаборант Александр Семченко.

В частности, Семченко назвал такие высказывания фашистскими и недопустимыми.

"И в этом случае он прав. Российская государственная пропаганда уже прямо использует в отношении украинцев терминологию Третьего Рейха. Можно поздравить россиян. Дожили. И эти люди еще что-то смеют нам говорить о "денацификации", – прокомментировал видео украинский журналист.

Напомним, что скандальный американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США в "измене" Украине. Он также в духе кремлевской пропаганды "прогнозировал", что украинское государство якобы "перестанет существовать через 50 лет".

Ранее 54-летний журналист называл заявления Путина, в частности о "борьбе с нацизмом" в Украине, "одной из самых тупых вещей", которые он слышал.

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