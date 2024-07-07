Лавров пригрозил США ответом за 'ракеты ВСУ' , полетевшие на Севастополь

В России снова пожаловались на "ракеты ВСУ, полетевшие на Севастополь". Там выдали, что украинские военные, мол, не могли бы атаковать военные цели государства-агрессора ни во временно оккупированном Крыму, ни на территории РФ, "без прямого участия США".

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он снова завел пластинку о том, что Россия якобы воюет со США и НАТО, и заявил, что Москва ответит на удары по "своей территории".

Очередную порцию туманных угроз Лавров выдал во время общения с придворным кремлевским пропагандистом по фамилии Зарубин. Последнего крайне возмутили удары по временно оккупированному украинскому Севастополю и "других регионах Российской Федерации" – и он поинтересовался, когда и как РФ будет отвечать на эти удары, за которыми, по версии российской пропаганды, "стоят США".

Лавров излюбленную мантру пропагандистов подтвердил, приведя "убойный" аргумент: "это известный факт".

"Об этом подробнейшим образом говорил наш президент, когда он объяснил, как действуют ATACMS и прочие подобные вооружения, которые США поставляют Украине. И для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели. Так что это известный факт", – заявил глава МИД РФ.

От цитат российского диктатора Путина и утверждений об "известном факте" якобы прямого участия американских военных в поражении российских военных целей, Лавров перешел к еще одному "факту" – что Россия якобы не может справиться не с Украиной, а со США и НАТО.

"Они продолжают говорить – американцы, натовцы – что мы ни в коем случае не воюем с Россией. Это в общем-то плохая мина при плохой игре, вот так я скажу. И они это прекрасно понимают", – заявил глава так называемой российской дипломатии.

Завершил свой спич Лавров размытым обещанием "ответа".

"Что касается нашей реакции. Ну, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в ближайшее время вы об этом узнаете", – сказал он.

Напомним, из Москвы регулярно доносятся угрозы в адрес Украины и западных стран. Так, за последние чуть больше месяца российский диктатор Путин публично угрожал "малым странам" НАТО, которые "должны понимать, с чем играют", досталась очередная порция угроз от него в адрес стран Запада, помогающих Украине. Партнерам нашей страны диктатор обещал "удары по чувствительным объектам".

В тот же день так называемый "президент РФ" решил также нагнать жути на весь мир, в очередной раз пригрозив применить ядерное оружие.

А Франции, обдумывающей отправку в Украину группы своих военных, в Москве обещали удары по французским инструкторам в Украине, которые для РФ якобы будут "законными целями" – на что официальный Париж спокойно ответил, что подобные заявления не останутся безнаказанными.