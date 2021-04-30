Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Австрии и спросил об Украине

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту России Владимиру Путину провести его встречу с главой США Джо Байденом в Вене.

Телефонная беседа Курца и Путина состоялась в пятницу, 30 апреля, по инициативе австрийской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", – говорится в сообщении.

Кроме этого, лидеры двух стран обсудили:

войну на востоке Украины;

борьбу с пандемией коронавируса;

ситуацию вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального;

ситуацию в Беларуси.

В Кремле заявили, что Курц попросил Путина пояснить подходы России к урегулированию ситуации в Украине.

Глава страны-агрессора сделал акцент на "необходимости полного и безусловного выполнения киевскими властями минских соглашений", написала пресс-служба Путина.

Курц, в свою очередь, поблагодарил за приглашение на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в июне-2021, и подтвердил свое участие в нем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война.

Путин ответил на предложение, но сказал, что готов пообщаться не на Донбассе, а в Москве. Кроме того, он заявил, что не намерен обсуждать вопрос войны.