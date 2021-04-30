Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Австрии и спросил об Украине
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту России Владимиру Путину провести его встречу с главой США Джо Байденом в Вене.
Телефонная беседа Курца и Путина состоялась в пятницу, 30 апреля, по инициативе австрийской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.
"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", – говорится в сообщении.
Кроме этого, лидеры двух стран обсудили:
войну на востоке Украины;
борьбу с пандемией коронавируса;
ситуацию вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального;
ситуацию в Беларуси.
В Кремле заявили, что Курц попросил Путина пояснить подходы России к урегулированию ситуации в Украине.
Глава страны-агрессора сделал акцент на "необходимости полного и безусловного выполнения киевскими властями минских соглашений", написала пресс-служба Путина.
Курц, в свою очередь, поблагодарил за приглашение на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в июне-2021, и подтвердил свое участие в нем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война.
Путин ответил на предложение, но сказал, что готов пообщаться не на Донбассе, а в Москве. Кроме того, он заявил, что не намерен обсуждать вопрос войны.
Позже Зеленский признался, что не против, чтобы встреча с лидером страны-агрессора состоялась в Ватикане.
Кроме того, позже источники сообщили, что украинская сторона также рассматривает Иерусалим или столицу Австрии Вену как место для проведения встречи Зеленского и Путина.