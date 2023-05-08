"Это не "СВО", это страшная война, против нас весь мир": российский олигарх заскулил из-за провалов в Украине и испугался "волынской резни" в РФ. Видео

Российский олигарх и музыкант Андрей Ковалев признал силу Украины и украинского войска, заявив, что для России вести "СВО" намного труднее, чем рассчитывали в Москве. Однако он оправдался, что против РФ – весь мир, и припугнул: мол, если Украина выиграет, "то вырежет всех в ноль", и "Волынская резня покажется детсадом".

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Соответствующими тезисами россиянин поделился в социальных сетях. Фрагментом ролика поделились многие Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Олигарх сказал, что Россия была уверена в победе, когда начинала полномасштабную войну. Однако потом что-то пошло не за планом.

"Давайте вспомним, как начиналась "специальная военная операция". Поначалу мы все были уверены, что 2-3 недели – и Киев наш. Началось хорошо, а потом пошло как-то не так, как предполагалось. Помните наше отступление, разгромленные колонны, которые шли без сопровождения, без разведки... Потом весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто-то прогнозировал, анализировал, предполагал?!

И оказалось, что мы имеем дело не вот с тем слабым государством, которым оно было в 2014 году, когда мы Крым взяли без единого выстрела", – удивлялся Ковалев.

Он назвал Украину высокоорганизованным государством, наши Вооруженные силы – великолепными и современными. Украинский народ, подчеркнул он, "люто ненавидит" россиян.

"Упаси господь Россия проиграет!.." – припугнул предприниматель, утверждая, что тогда начнется что-то намного хуже, чем "волынская резня".

"Бомбят без перерыва. По аэродрому стратегической авиации наносят удары! По два состава в день пускают под откос! Крейсер "Москва" – я всю ночь не спал, говорил в прямом эфире: "Да вы что, ребята, это же крейсер "Москва"! Его не смогут никогда потопить, вы что, это невозможно!". Потопили!" – эмоционально возмущался россиянин.

Среди провалов России он также вспомнил взрывы на Крымском мосту и над башнями Кремля, вытеснение ВС РФ из Херсона.

Ковалев прямо назвал "СВО" войной, да еще и "страшной" для России. "Против нас весь мир. 122 страны проголосовали за признание нас агрессором!" – отметил мужчина.

Олигарх спросил, чем занимаются российские дипломаты, и обозвал их "об***аными щенками".

"Будущее – где оно? Какие проекты, какие планы?! Обидно! Друзья, скажу честно, обидно", – признался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия якобы должна использовать против Украины тактическое ядерное оружие, потому что это будет "единственным выходом" в свете грядущего контрнаступления ВСУ. Россиянин неожиданно признал мощь Сил обороны Украины.

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