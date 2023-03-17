Куда исчезли 300 тысяч ''мобиков'', если снова нужно 400 тысяч ''добровольцев''? Медведев набирает новую партию ''мяса''

В России с 1 апреля-2023 якобы планируют провести новую волну мобилизации на войну против Украины, но набирать будут "добровольцев". Инициатором называют зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который хочет найти для "СВО" еще 400 тысяч оккупантов.

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Об этом заявил анонимный автор Telegram-канала "Досье Шпиона". Он отметил, что термин "мобилизация" в Кремле теперь употреблять не хотят, "вместо этого Россию ждет новое явление – добровольно-принудительный набор военнослужащих".

Особое внимание, по его информации, военкоматы будут уделять студентам-выпускникам. Некоторые ученики вузов уже получают повестки якобы для уточнения данных.

"Медведев активно включился в мобилизационную "добровольческую" кампанию. Для него это шанс вернутся за стол с "взрослыми", и он этот шанс постарается не упустить. Начиная с 1 марта, он провел пять совещаний с представителями генштаба, МО и региональных военкоматов", – утверждает автор Telegram-канала.

Искать людей для отправки на фронт будут в разных регионах страны-агрессора, в среднем – от 5 до 10 тыс. человек с каждого.

"Но что если необходимое количество "добровольцев" не будет набрано? Тогда российский солдат (вчерашний студент), оказавшись на фронте, узнает что он попал туда "добровольно", – сказано в посте.

Аноним обратил внимание, что еще 4 мая 2022 года Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ) заверял, что "мобилизация – это чушь и неправда". 13 сентября того же года – что "речи о мобилизации не идет". 21 сентября Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". А 14 марта 2023 года Песков снова утверждал, что в Кремле возможность мобилизации (уже новой волны) не обсуждается.

"И главный вопрос – в чем срочность набора дополнительных 400 тыс. человек, если только недавно мобилизовали 300 тыс. по частичной мобилизации?" – подытожил автор.

Напомним, о том, что министерство обороны Российской Федерации планирует с 1 апреля объявить набор в армию по контракту (еще 400 тысяч оккупантов) ранее писали в региональных российских СМИ. Местным властям МО уже разослало разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны документы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские военкоматы стали активно рассылать повестки жителям в 42 регионах РФ. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Белгородская и Мурманская области, Алтайский, Пермский, Красноярский, Краснодарский край, заявлял российский правозащитник Павел Чиков.

– В Воронежской области СМИ писали, что гражданам страны-агрессора будут предлагать уехать на войну по собственному желанию. Утверждается, что от предложений военных комиссаров якобы можно будет отказаться "без санкций".

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