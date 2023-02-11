Блог | Орест Сохар: Кремль залез в кошельки богачей: все для фронта, все для поражения

Кремль оголосив т.зв. "мобілізацію доходів" і люто трусить бізнес. Розкажу, що у них там з бюджетом. Це варто знати.

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Мордор креативить, намагаючись залатати дірки у скарбниці. Формально, податки не зростають, але при цьому підприємці отримують від податкової дедалі більше платіжок на оплату.

Ось днями уряд зажадав від великих компаній внести до бюджету разовий платіж на загальну суму 200-250 млрд рублів ($2,8-3,5 млрд). Це називається податком на непередбачуваний прибуток.

У грудні творчі урядовці заявили про перерахунок податків за 2022 рік, який обійдеться бізнесу в ще 1,8 трлн рублів ($25 млрд).

І щоб двічі не вставати, прем'єр Мішустін запропонував провести "мобілізацію доходів", яка передбачає легалізацію нових поборів на бізнес, при чому - не тільки державний.

Підприємці намагаються кривити мордочку, але без шансів: цього тижня зʼявилася січнева статистика, і вона вказує що русні пі-да на безконтрольне зростання витрат на тлі падіння доходів.

За підсумками січня федерастичний бюджет показав рекордний дефіцит 1,8 трлн рублів ($25 млрд) проти профіциту 125 млрд ($1,9 млрд) роком раніше.

Доходи бюджету в січні просіли на 35%, насамперед коштом скорочення нафтогазових надходжень на 46%. Не енергетичні доходи теж впали - на 28%. Митні збори зменшилися учетверо.

Витрати бюджету зросли на рекордні 58,7%, до 3,1 трлн рублів. Обсяги держзакупівель збільшилися порівняно з минулим роком уп'ятеро - з 249 млрд до 1,3 трлн рублів.

Мобілізація доходів матиме ще глибші наслідки для русні, ніж мобілізація чмобіків, і зачепить заможний клас, котрий надіявся відсидітися в час війни. На відміну від турбопатріотів, він розплачуватиметься за маніакальність фюрера не життями, а гаманцем. Урядовому рекету не під силу компенсувати втрати нафтових та газових доларів, але податківцям вдасться відчутно почистити бізнес-горизонт і, як наслідок, збільшення безробіття в мордорі.

Кремль живе згідно з сталінським перифразом: "Все для фронту, все для поразки". І це добре.

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