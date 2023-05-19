Кремль усугубляет репрессии в России с одной целью: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

Кремль продолжает усиливать внутренние репрессивные меры. Они, вероятно, поощряют самоцензуру и готовят российское общество к затяжной войне.

Видео дня

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там указали, что 17 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о Федеральной службе безопасности России, предусматривающих расширение ее ответственности и сферы деятельности.

Поправка прямо указывает, что ФСБ отвечает за вопросы государственной безопасности в пределах своих полномочий, а также усиливает полномочия службы и ее директора в вопросах информационной безопасности.

Также аналитики указали, что 18 мая российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что российские власти провели массовые обыски в местах жительства лиц, предположительно связанных со Съездом народных депутатов и бывшим депутатом Государственной Думы РФ Ильей Пономаревым, по обвинению в распространении ложной информации о российских военных.

В тот же день российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что депутаты Госдумы России от ЛДПР готовят законопроект о наказании за "русофобию" штрафом от 100 000 до 300 000 рублей (примерно от 1 250 до 3 730 долларов США) и лишением свободы на срок до пяти лет, или отбывания наказания в исправительно-трудовой колонии.

Ранее ISW уже сообщал о попытках России ввести уголовную ответственность за "русофобию" как еще один метод внутренних репрессий и цензуры.

Напомним: ранее в РФ запретили высокопоставленным чиновникам уходить в отставку во время войны. Тем, кто хочет уволиться, угрожают уголовными делами. При этом запрет на увольнение носит неформальный характер, допускаются исключения по состоянию здоровья, право на "побег" также можно купить.

Из-за растущего напряжения внутри страны Кремль уже принимает меры для подавления протестов – за преступные амбиции диктатора придется расплачиваться всем. Причем и правоохранители, и судебная власть делают все, чтобы упечь надолго в тюрьму даже тех россиян, которые просто не согласны с войной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФСБ России, похоже, проводит широкомасштабную реорганизацию внутренних органов безопасности. Целью "чисток", вероятно, является смещение чиновников, выпавших из фавора Кремля, и укрепление дальнейшего контроля над органами внутренней безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!