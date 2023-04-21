"Полыхнет – мало не покажется!" Кремль готовится к протестам в России и вооружает до зубов спецназ

Помимо войны в Украине, которая пошла вразрез с планами Путина, обострилась ситуация и внутри РФ. Вмиг оказавшиеся невыездными мужчины теперь еще и могут получить электронные повестки. Для подавления протестов Кремль уже принимает меры – за преступные амбиции диктатора придется расплачиваться всем.

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Что сейчас происходит в России, читайте в материале OBOZREVATEL.

Маховик репрессий

Весь аппарат государственной власти в России предназначен для подавления волнений и протестов. Причем и правоохранители, и судебная власть делают все, чтобы упечь надолго в тюрьму даже тех россиян, которые просто не согласны с войной.

В Москве двух жителей Омска – Владимира Сергеева и Антона Жучкова, – пытавшихся покончить с собой (!) в знак протеста против преступной войны в Украине, приговорили к 8 и 10 годам лишения свободы.

Их арестовали еще 6 марта 2022 года по пути на акцию протеста против вторжения России. При задержании мужчины приняли смертельные дозы метадона и были доставлены в реанимацию, где почти неделю пролежали в коме, а после выписки были переправлены в СИЗО.

Как передает "Инсайдер", у Сергеева обнаружили при себе бутылку с керосином и российский суд использовал это, чтобы обвинить омичей в том, что те планировали поджечь полицейский автомобиль.

Сейчас российские суды штампуют безжалостные приговоры всем, кто выступает против войны. Позорного вердикта "дождался" 16-летний Никита Уваров только за то, что в компьютерной игре "Майнкрафт" взорвал здание ФСБ. Школьник был обвинен в обучении террористической деятельности, и теперь ближайшие пять лет он проведет в воспитательной колонии.

Археолог Олег Белоусов, инвалид ІІІ группы, после доноса в ФСБ был обвинен в распространении фейков из-за разговоров о Буче. А россияне Владислав Борисенко и Кирилл Бутылин из-за поджога зданий военкоматов до 2035-го и 2036 года будут сидеть в тюрьме.

И таких приговоров – не счесть. Однако если подавляющее большинство россиян воспринимало такие действия соотечественников как эдакий "тупой демарш", то сейчас сами задумываются о том, что же делать дальше.

Избежать мобилизации на войну стало практически невозможно: введение электронных повесток делает уклонистом по умолчанию – видел ты сообщение или нет. Да и выехать из России уже не получится: выписали повестку – и граница закрыта. Именно это нововведение стало наиболее опасным фактором для Кремля. Но кто об этом думал?

Пулеметы для спецполка

О том, что Кремль готовится к масштабным протестам, говорили давно. Но сейчас появляются новые факты. Например, сотрудники московского спецполка МВД, которые занимаются разгоном митингов, были отправлены на военно-врачебные комиссии в ведомственную поликлинику без объяснения причин. Они должны будут пройти медицинские анализы и психологические тесты. Упор делается именно на тесты: готовы ли полицейские "валить своих".

По информации российских ресурсов, в конце марта около 700 сотрудников спецполиции были направлены на стрельбы у парка "Патриот" (Московская область), где им были выданы пулеметы и по 100 патронов. Ранее подобные "мероприятия" не проводились среди полицейских.

В российском сегменте Telegram стали упорно проталкивать версию, будто полицейские должны летом заменить своих коллег из Петербурга на Донбассе и охранять объекты в "ДНР" и "ЛНР".

Однако, по информации собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, версия не выдерживает никакой критики, к тому же есть данные, что на самом деле спецполк готовят к жесткому подавлению протестов внутри России.

"Путинский режим своими руками создал предпосылки для них. Теперь, после законодательных изменений (о "вручении" повесток через "Госуслуги"), война коснется каждого гражданина РФ. Россиянам либо придется проглотить это и стать пушечным мясом на территории Украины, либо снести режим. Полыхнет – мало не покажется!" – считает офицер.

По разным оценкам, из России выехали от 500 тысяч до миллиона мужского населения. Однако, как видим, столь массовая миграция и нежелание россиян участвовать в войне только разъярили Кремль. А уничтожать своих граждан путинскому режиму не в новинку.