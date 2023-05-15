Кремль запретил чиновникам увольняться во время войны: несогласным угрожают уголовными делами – СМИ

В России запретили высокопоставленным чиновникам уходить в отставку во время войны. Тем, кто хочет уволиться, угрожают уголовными делами.

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При этом запрет на увольнение носит неформальный характер, допускаются исключения по состоянию здоровья, право на "побег" также можно купить. Об этом пишет российское издание "Важные истории".

О существовании неформального запрета для высокопоставленных чиновников увольняться во время войны, введенного Кремлем, изданию рассказали сразу четыре источника, не связанные друг с другом: экс-сотрудник ФСБ, сотрудничающий с одним из губернаторов политолог и двое высокопоставленных представителей администрации президента РФ Владимира Путина.

"Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП (управлении внутренней политики АП — Прим. ред.) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", — процитировали слова бывшего сотрудника ФСБ журналисты.

При этом желающих уволиться после начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ немало.

"Желающих [уйти] после начала войны много. Если все уйдут, будет потеряно управление", – заявил изданию один из собеседников из АП.

Он также подчеркнул, что у Путина стремление уйти в отставку расценивают как предательство. Поэтому и обязали госслужащих "демонстрировать единство".

"Ранее несколько сотрудников ФСБ жаловались "Важным историям", что из-за объявленной Путиным мобилизации не могут уволиться. Согласно указу президента, военнослужащие по контракту (к ним относится и большинство работников ФСБ) не могут уволиться даже после окончания контракта. Однако о том, что запрет распространяется и на гражданских госслужащих, ранее не было известно", – отметили журналисты.

Они также приводят слова своих собеседников о том, что упомянутый запрет на увольнение является "неформальным и незаконным", однако ее можно обойти, если не поскупиться на взятку.

"Поэтому из него (запрета. – Ред.) могут быть исключения — например, по состоянию здоровья или по коррупционным причинам: "За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить", — объясняет источник "Важных историй", – отмечено в публикации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему диалог с главой Кремля невозможен. Он назвал российского диктатора убийцей и предостерег Европу от заблуждения, что Путин может хотеть мира.

Зеленский сказал, что Россия стала слабее, и Путин может совершить дипломатический шаг, но впоследствии агрессор снова придет убивать украинцев.