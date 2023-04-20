ФСБ устроила 'чистку' аппарата внутренней безопасности в России: в ISW объяснили, что происходит

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, похоже, проводит широкомасштабную реорганизацию внутренних органов безопасности. Целью "чисток", вероятно, является смещение чиновников, выпавших из фавора Кремля, и укрепление дальнейшего контроля над органами внутренней безопасности.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW) на 19 апреля. Там напомнили, что пропагандистские росСМИ накануне сообщили о массовых обысках, которые ФСБ и Главное управление службы безопасности Министерства внутренних дел (МВД) в течение последних нескольких недель проводят в УВД Центрального округа Москвы и нескольких районных отделениях милиции Москвы.

Их связали якобы с "утечкой данных российских силовых структур по просьбе граждан Украины". Другой российский источник отметил, что ФСБ и МВД уже задержали сотрудников милиции в рамках этого расследования.

Аналитики отметили: российские издания сообщили, что подозреваемые сотрудники полиции передали персональные данные о российских силовых структурах посторонним лицам, некоторые из которых являются гражданами Украины. При этом рейды проходят на фоне серии арестов и увольнений видных членов руководства Росгвардии (Национальной гвардии России).

Напомним: по данным РБК, московские полицейские не "просто" пробивали данные, но и дали доступ неизвестным (якобы украинцам) для входа в информационные системы, откуда скачивались данные.

Это означает, что находясь где угодно можно в любой момент выяснить интересующую информацию о ком угодно. Правда, по словам собеседника OBOZREVATEL в разведке, "скорее всего большой массив данных из России уже давно в распоряжении украинцев".

"Что касается конкретного случая о "зачистке" в Москве, то похоже, что ФСБ просто набивает себе цену, добавляет значимости раскрытому делу. Это как с задержаниями на оккупированной территории "диверсантов" и кучей "обнаруженных" тайников со взрывчаткой и оружием. Просто пыль в глаза", – убежден офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кремль пытается восстановить деятельность своих спецслужб в странах Европы. Сегодня главный приоритет российских шпионов (и диверсантов) – любым способом "обрезать" военную помощь Украине, однако беспрецедентное взаимодействие западных спецслужб сводит все эти попытки на нет;

– в Оренбурге в РФ рекламу набора контрактников в российскую армию установили возле кладбища. Символизм подобного размещения оценил один из местных блогеров, которого место размещения борда возмутило. Он обратился в ФСБ.

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