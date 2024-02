Кремль усиливает риторику о 'разделе' Украины: в ISW указали, на что рассчитывает Путин

В стране-агрессоре России усиливают риторику, настаивающую на гипотетическом "разделе" украинского государства после якобы их "победы" в войне. Хватаясь за "безобидные" и несвязанные между собой темы, российские чиновники пытаются нормализовать нарратив о таком "разделе" в западных дискуссиях относительно Украины.

На этом фоне приспешники Кремля хватаются за любые упоминания Западом чего-то украинского и начинают впутывать туда максималистские цели, как научил их диктатор Путин. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики обратили внимание на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот 5 февраля заявил, что предполагаемые европейские планы построить железнодорожную линию из Испании во Львов являются свидетельством признания Западом того, что Львов станет "новой столицей Украины в границах Львовской области", по его мнению, уже после окончания российской войны против Украины.

Примечательно, что озвученный западными партнерами Киева план не имеет ничего общего с украинскими границами или конечным состоянием войны в стране, а представляет собой полностью независимый европейский инфраструктурный проект.

В ISW напомнили, что российский диктатор Владимир Путин и другие чиновники Кремля недавно вновь разожгли нарратив, изображающий вторжение в Украину как исторически оправданное имперское завоевание. В декабре 2023 года они предложили преимущественно русскоязычной аудитории, что РФ и европейские государства могут "разделить Украину" и оставить ее как "суверенный" осколок страны "в границах Львовской области". Эти их циничные комментарии впоследствии привлекли некоторое внимание со стороны нескольких правых националистических политиков в странах Центральной Европы, а именно соседних для Украины Венгрии и Румынии.

Медведев 5 февраля разместил пропагандистские заявления в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), а не в русскоязычном Telegram-канале. Поэтому очевидно, что его слова были предназначены именно для международной аудитории, а не для россиян.

"Его заявление способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно созданное государство, вероятно, в попытке уменьшить военную поддержку со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, которые подталкивают Киев уступить большую часть своей территории и людей России в качестве законного способа положить конец войне. Путин преследует свои максималистские цели в Украине, которые равносильны полной капитуляции ее и Запада", – оценили в ISW то, на что рассчитывает Кремль.

Аналитики добавили, что при этом российские ультранационалисты продолжают поддерживать путинские максималистские цели в Украине и отвергают идею о том, что переговоры приведут к окончательному окончанию войны.

К примеру, замглавы главного управления так называемой росгвардии "ДНР", командующий спецназом быстрого реагирования и ОМОНа, террорист Александр Ходаковский заявил, что "перемирие" не приведет к миру, а "достижение прочного мира возможно только через войну и победу" либо России, либо Украины. Он также утверждал, что нынешний период позиционной войны не позволяет российским силам истощить ВСУ по всей линии фронта, поэтому оккупантам необходимо оказать давление на украинские силы и заставить Украину выделить больше ресурсов для боевых действий на всей передовой.

"Представление Ходаковского о войне с нулевой суммой свидетельствует о более широкой поддержке российскими ультранационалистами максималистских целей Кремля по полному поражению Украины и Запада. Эта схема также несовместима с какими-либо серьезными переговорами о перемирии или прочном мире", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики рассказали, как Россия пытается вбить клин между Украиной и ее западными соседями. В частности, под подстрекательством российской пропаганды в Венгрии и Румынии участились заявления, что они не прочь "взять под свое крыло" западные области Украины в случае "победы" РФ.

