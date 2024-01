Россия пытается убить клин между Украиной и ее западными соседями: в ISW рассказали о замысле Кремля

Страна-агрессор Россия разжигает, а потом использует в своих целях неоимпериалистические и националистические настроения в Европе. Цель Кремля – вбить клин между Украиной и ее западными соседями.

Видео дня

Под подстрекательством российской пропаганды там участились заявления, мол, они не против "взять под свое крыло" западные украинские области в случае "победы" РФ. О том, какую выгоду из этого имеет Москва, рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики обратили внимание на слова правого венгерского политика и лидер партии "Движение "Наша Родина" Ласло Тороцкаи, который 27 января заявил, что Венгрия "должна претендовать" на Закарпатскую область Украины "в случае ее поражения" в войне.

Помимо него, правый румынский политик и лидер партии "Альянс за Союз румын" Клаудиу Тырзиу 29 января тоже заявил, якобы Румынии "необходимо реинтегрировать" соседние с ней территории Украины, где проживало румынское население, чтобы "сохранить свой суверенитет".

Российские СМИ только усилили их высказывания, подчеркнув эти ультранационалистические претензии Румынии и Венгрии на территорию Украины.

В ISW отметили, что Россия предлагала идею "раздела Украины" между ней и Западом еще до полномасштабного вторжения. Диктатор РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники вновь разожгли эту идею в декабре 2023 года, заявив, что Украина имеет исторические "территориальные споры" с Польшей, Румынией и Венгрией, но может сохранить свой "суверенитет", если вся страна "будет состоять из границ Львовской области".

По мнению аналитиков, вся эта ультранационалистическая концепция "русского мира" получила распространение среди националистических фракций в странах Европы в применении к их собственным националистическим идеологиям.

"Российские субъекты информационного пространства, вероятно, стремятся использовать эту идеологическую направленность, чтобы вбить клин между Украиной и ее европейскими соседями", – подытожил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Институте изучения войны рассказали, как Россия создает информусловия для дестабилизации Молдовы. Чтобы помешать интеграции страны в ЕС, Кремль выдвигает претензии к ней, связанные с Приднестровьем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!