Кремль рискует себя дискредитировать: в ISW оценили реакцию российских властей на события в Курской области. Карта

Кремль продемонстрировал достаточно противоречивую реакцию на украинские наступательные действия в Курской области России: пытается найти баланс между представлением заметной эскалации со стороны Украины и избеганием преувеличения потенциальных последствий. Власти РФ рискуют дискредитировать себя, отбрасывая значение нападения и называя его только "провокацией".

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Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там отметили, что отдельные российские военные блогеры резко раскритиковали российское военное командование за то, что оно не подготовилось и не предотвратило наступательные операции Украины в Курской области.

Между тем, российский диктатор Владимир Путин на встрече с членами российского правительства обвинил украинские силы в "широкомасштабной провокации" в Курской области. Также начальник генштаба РФ Валерий Герасимов заверил, что ситуация контролируемая – ФСБ России и Северная группировка войск якобы остановили продвижение украинских войск и нанесли им "значительные потери".

В то же время минобороны РФ удалило свои сообщения от 6 августа о том, что атаковавшие украинские силы были лишь диверсионно-разведывательной группой, и что они отступили. Похоже, что оборонное ведомство агрессора испугалось негативной реакции на заведомо ложные заявления о масштабах и тактике украинского проникновения.

"Кремль, вероятно, пытается сбалансировать свои месседжи между двумя противоречивыми целями: дискредитировать Украину на международной арене за нападение на российскую территорию и избежать разжигания внутренней паники по масштабам, последствиям и потенциальным результатам украинской операции. Однако Кремль рискует дискредитировать себя среди определенных сообществ, притворно применьшая значение атаки, представляя ее только как "провокацию"", – пишут аналитики.

На фоне этих событий некоторые из военных блогеров пожаловались на неадекватную реакцию российского военного командования. Их возмутило отсутствие беспокойства по поводу накопления украинских войск, нереалистичная уверенность в российской обороне в приграничной зоне, предположение об усталости украинских войск и ложные отчеты о ситуации.

Кроме того, российские "милблогеры" утверждают, что российское военное командование допустило "стратегические просчеты" и что кумовство в российской армии защищает неэффективных военных чиновников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в ISW утверждают, что украинские войска уже продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь Курской области России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа-Кореново.

– The Telegraph пишет, что в Москве боятся, что в Курской области Украина может использовать истребители F-16. Несмотря на это, в России заявляют об "абсолютном контроле над ситуацией в регионе".

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