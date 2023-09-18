"Кремль не дает справок": Песков отказался комментировать состояние Кадырова

В Кремле отказались комментировать состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Объяснили это тем, что администрация президента РФ "вряд ли может давать" соответствующие справки.

Слухи, которые распространяются в сети касательно чеченского главы, прокомментировал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Сотрудники росСМИ задали ему вопрос о Кадырове 18 сентября во время пресс-конференции.

Пеков ответил уклончиво, но в то же время назвал информацию источников "спекуляциями"

"Мы не располагаем какой-либо информацией насчет спекуляций о здоровье Рамзана Кадырова. В любом случае, администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Нечего добавить", – сказал представитель главы РФ.

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Напомним: Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что состояние здоровья Кадырова значительно ухудшилось. Он якобы несколько дней находился в коме.

По данным нашего издания, главе Чечни могли сделать операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. По некоторым данным, приспешник Владимира Путина находится в критическом состоянии в клинике в Москве.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны считает, что длительная обеспокоенность состоянием Кадырова в информационном пространстве указывает на зависимость Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне.

– СМИ заявили, что 17 сентября возле Центральной клинической больницы в Москве, куда могли госпитализировать главу Чечни, наблюдалась необычная активность.

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