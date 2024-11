Кремль готовится усилить репрессии: в ISW рассказали, что стоит за соглашением России с КНДР и какой 'сигнал' дал Путин

Северная Корея и Россия подписали 30 октября соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых коммуникаций. Вероятно, это последнее достижение партнерства стран, направленное на расширение инструментов цифрового авторитаризма Кремля для усиления внутренних репрессий.

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин продолжает сообщать, что не заинтересован в переговорном прекращении огня против Украины и привержен достижению своей цели – уничтожению украинской государственности. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Усиление репрессий в РФ

Министерство информационных технологий Северной Кореи и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 30 октября подписали соглашение, которое включает сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития.

До этого, в июле 2024, Москва и Пхеньян заключили договор о совместной работе между генеральными прокуратурами стран. После этого генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что их система заинтересована узнать о судебной практике КНДР, особенно в сфере связи и информационных технологий.

Ранее ISW оценивал, что северокорейско-российское судебное соглашение является частью усилий Кремля по расширению арсенала методов внутреннего контроля РФ и консолидации контроля над российским информационным пространством. В том числе с помощью платформ обмена сообщениями и сервисов виртуальных частных сетей (VPN).

"Детали соглашения о цифровой связи от 30 октября неясны, но, вероятно, оно также направлено на расширение инструментов России для подавления внутреннего информационного пространства", – считают аналитики.

Путин заинтересован в долгой войне

Издание Bloomberg 30 октября написало, что президент Сербии Александр Вучич впервые за два с половиной года поговорил с российским коллегой в начале октября 2024-го. В комментарии СМИ он сказал, что в ходе диалога с кремлевским диктатором поднял тему прекращения огня в Украине.

"Путин же ответил, что Россия намерена выполнить все цели своей "специальной военной операции" против Украины, которую ISW продолжает оценивать как равносильную уничтожению украинской государственности и правительства", – говорится в сводке Института изучения войны.

Там подчеркнули, что Путин так же прямо отверг любое переговорное прекращение огня во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, заявив, что это позволит ВСУ перегруппироваться и перевооружиться.

"Хотя переговоры о прекращении огня на нынешних позициях и в нынешних обстоятельствах пойдут только на пользу России и дадут Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации своего общества против Украины, а российским военным – время на отдых и восстановление, вероятно, перед тем, как совершить новое нападение на Украину", – оценили в ISW "сигнал" от Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военные эксперты рассказали, как Кремль милитаризует разные уровни правительства в рамках подготовки к долгосрочному ведению войны против Украины. Также отметили, что на этом фоне Россия намерена продолжать конфронтацию с НАТО.

