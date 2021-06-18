Фейгин: на переговорах Байдена и Путина тема Украины была одной из главных

Вопрос Украины на встрече президентов США и РФ был центральным, несмотря на то, что тематических заявлений почти не было. Глава Кремля Владимир Путин хотел бы использовать американского лидера Джо Байдена для давления на официальный Киев, в том числе для возобновления поставки воды в оккупированный Крым, но это исключено.

Москва может только шантажировать мир. Беспрецедентные меры безопасности, с которыми Путин прибыл на встречу с Байденом, свидетельствуют о том, что он "боится заболеть коронавирусом и умереть". Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Далее приводим его прямую речь.

Скорее всего, все, что касается Украины, останется за кадром. Мы сможем узнать что-то только спустя какое-то время. И уж точно только когда в конце июля с Байденом встретится Зеленский.

Видео дня

Но тема Украины – одна из центральных. Пусть никого не смущает, что Путин все время изображает, что Украина и ее вопрос не представляет первостепенной ценности. Это он делает вообще по всякому поводу. Например, он даже не называет фамилии Навального, когда говорит о нем. Это для него почти профессиональный способ увернуться от прямых ответов и прямых вопросов.

Сама эта встреча произошла из-за того, что передислокация войск и угроза вторжения, которой манипулировал Путин, была столь ясной и явной для американской стороны. Они считают, что им удалось предотвратить угрозу развития военной эскалации между Украиной и Россией тем, что пошли на эти переговоры.

И уж не поговорить на этих переговорах об этом было бы еще более нелепо.

Путин договаривается только с позиции своих интересов, он не ищет компромиссов. Они говорят об исполнении Минских соглашений. Но каких? В их представлении.

Что касается Крыма, я допускаю, что Путин мог сказать Байдену: вот, смотрите, Украина содействует гуманитарной катастрофе, не хочет поставлять воду в Крым и так далее. Но это точно не компетенция США. Это решает власть в Украине, и даже Соединенные Штаты не могут надавить и заставить Зеленского пойти на уступки в вопросе поставки воды или чего-то подобного.

Тем более что есть Крымская платформа, и, по-видимому, США намереваются какое-то представительство в ней иметь.

Поэтому я думаю, что принципиально с Путиным по этим вопросам не удастся договориться.

Возможно, Путин решает для себя, как использовать США для давления на Украину, но понимает, что с этой администрацией он об этом не договорится. Все-таки Байден и так пошел на большую уступку Германии и снял санкции против оператора "Северного потока-2". Это вообще невероятная уступка, которая еще аукнется во внутренней политике самого Байдена. На большее он пойти просто не может, даже если бы очень хотел.

Возможны ли договоренности между Байденом и Путиным? Невозможно договориться. Путин сказал: для нас красной линией является евроатлантическая интеграция Украины в военное блоковое пространство. А для Америки – и они тоже об этом заявили – это является вопросом открытых дверей. Никто не вправе указывать НАТО, в том числе и Москва, получать ли Украине план по вступлению – ПДЧ.

Как можно тут достичь какую-то договоренность? По большому счету, это невозможно. Тем более, что, даже если на словах Путин и будет что-то обещать, выражать готовность к компромиссу, он все равно обманет. Это уже было не раз.

Для Путина Байден – мимолетная блошка, пролетевшая на лугу, потому что это уже пятый американский президент при Путине. Так что для него что-то сказать, а потом изменить свое мнение при новом президенте – это вообще нормально.

Я уверен, что Путин не встретился с представителями Швейцарии из-за вопросов безопасности. Это дипломатический этикет – страна вас принимает, нужно выказать какое-то уважение, поблагодарить и так далее. Путин боится не того, что его застрелят. Он боится заразиться COVID-19.

Журналист NBC две недели сидел на самоизоляции, чтобы взять у Путина интервью. Причина только в этом – Путин боится заразиться и умереть.

Он же вроде привился, но точно не "Спутником". Это я вам гарантирую. Он что, дурак? Pfizer, Moderna, чем-то таким. Но даже в этом случае, учитывая, что ему в следующем году 70 лет, он очень боится за свое здоровье и очень его бережет. Он поэтому и в бункере сидит.

Закрытый трап, две машины, которые перегораживают обзор – это, скорее, меры безопасности. ФСО окружает его десятью кольцами. В Женеве такое место, горы, озеро – боятся, что из гранатометов пальнут. Поэтому они изображают такую активность.

США могут добиться всего чего угодно, и это аксиома. Есть огромная зависимость от США компрадорской элиты Москвы. Речь идет об их авуарах, о недвижимости, об активах за рубежом. Они не в России и не в Китае – они все в Америке и в Европе. И у США, безусловно, есть рычаг давления, которого нет у Москвы.

Москва может только шантажировать. Она может говорить: "У нас есть ядерное оружие, мы психи".

Будут ли США использовать эти инструменты, я не возьмусь сказать.