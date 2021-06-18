Фейгин: на переговорах Байдена и Путина тема Украины была одной из главных

Вадим Колодийчук
Вадим Колодийчук
Мир
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Фейгин: на переговорах Байдена и Путина тема Украины была одной из главных

Вопрос Украины на встрече президентов США и РФ был центральным, несмотря на то, что тематических заявлений почти не было. Глава Кремля Владимир Путин хотел бы использовать американского лидера Джо Байдена для давления на официальный Киев, в том числе для возобновления поставки воды в оккупированный Крым, но это исключено.

Москва может только шантажировать мир. Беспрецедентные меры безопасности, с которыми Путин прибыл на встречу с Байденом, свидетельствуют о том, что он "боится заболеть коронавирусом и умереть". Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Далее приводим его прямую речь.

Украина была центральной темой встречи Байден-Путин, но всю правду мы узнаем позже

Скорее всего, все, что касается Украины, останется за кадром. Мы сможем узнать что-то только спустя какое-то время. И уж точно только когда в конце июля с Байденом встретится Зеленский.

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Но тема Украины – одна из центральных. Пусть никого не смущает, что Путин все время изображает, что Украина и ее вопрос не представляет первостепенной ценности. Это он делает вообще по всякому поводу. Например, он даже не называет фамилии Навального, когда говорит о нем. Это для него почти профессиональный способ увернуться от прямых ответов и прямых вопросов.

Сама эта встреча произошла из-за того, что передислокация войск и угроза вторжения, которой манипулировал Путин, была столь ясной и явной для американской стороны. Они считают, что им удалось предотвратить угрозу развития военной эскалации между Украиной и Россией тем, что пошли на эти переговоры.

И уж не поговорить на этих переговорах об этом было бы еще более нелепо.

Байден не будет давить на Украину из-за воды в Крым, уверен Фейгин
Путин не сможет использовать Байдена для давления на Украину

Путин договаривается только с позиции своих интересов, он не ищет компромиссов. Они говорят об исполнении Минских соглашений. Но каких? В их представлении.

Что касается Крыма, я допускаю, что Путин мог сказать Байдену: вот, смотрите, Украина содействует гуманитарной катастрофе, не хочет поставлять воду в Крым и так далее. Но это точно не компетенция США. Это решает власть в Украине, и даже Соединенные Штаты не могут надавить и заставить Зеленского пойти на уступки в вопросе поставки воды или чего-то подобного.

Тем более что есть Крымская платформа, и, по-видимому, США намереваются какое-то представительство в ней иметь.

Поэтому я думаю, что принципиально с Путиным по этим вопросам не удастся договориться.

Возможно, Путин решает для себя, как использовать США для давления на Украину, но понимает, что с этой администрацией он об этом не договорится. Все-таки Байден и так пошел на большую уступку Германии и снял санкции против оператора "Северного потока-2". Это вообще невероятная уступка, которая еще аукнется во внутренней политике самого Байдена. На большее он пойти просто не может, даже если бы очень хотел.

Байден для Путина мимолетная блошка, они априори не могут договориться

Возможны ли договоренности между Байденом и Путиным? Невозможно договориться. Путин сказал: для нас красной линией является евроатлантическая интеграция Украины в военное блоковое пространство. А для Америки – и они тоже об этом заявили – это является вопросом открытых дверей. Никто не вправе указывать НАТО, в том числе и Москва, получать ли Украине план по вступлению – ПДЧ.

Как можно тут достичь какую-то договоренность? По большому счету, это невозможно. Тем более, что, даже если на словах Путин и будет что-то обещать, выражать готовность к компромиссу, он все равно обманет. Это уже было не раз.

Для Путина Байден – мимолетная блошка, пролетевшая на лугу, потому что это уже пятый американский президент при Путине. Так что для него что-то сказать, а потом изменить свое мнение при новом президенте – это вообще нормально.

Путин боится заразиться и умереть, считает Фейгин
Путин боится заболеть коронавирусом и умереть

Я уверен, что Путин не встретился с представителями Швейцарии из-за вопросов безопасности. Это дипломатический этикет – страна вас принимает, нужно выказать какое-то уважение, поблагодарить и так далее. Путин боится не того, что его застрелят. Он боится заразиться COVID-19.

Журналист NBC две недели сидел на самоизоляции, чтобы взять у Путина интервью. Причина только в этом – Путин боится заразиться и умереть.

Он же вроде привился, но точно не "Спутником". Это я вам гарантирую. Он что, дурак? Pfizer, Moderna, чем-то таким. Но даже в этом случае, учитывая, что ему в следующем году 70 лет, он очень боится за свое здоровье и очень его бережет. Он поэтому и в бункере сидит.

Закрытый трап, две машины, которые перегораживают обзор – это, скорее, меры безопасности. ФСО окружает его десятью кольцами. В Женеве такое место, горы, озеро – боятся, что из гранатометов пальнут. Поэтому они изображают такую активность.

Москва может только шантажировать, США могут все

США могут добиться всего чего угодно, и это аксиома. Есть огромная зависимость от США компрадорской элиты Москвы. Речь идет об их авуарах, о недвижимости, об активах за рубежом. Они не в России и не в Китае – они все в Америке и в Европе. И у США, безусловно, есть рычаг давления, которого нет у Москвы.

Москва может только шантажировать. Она может говорить: "У нас есть ядерное оружие, мы психи".

Будут ли США использовать эти инструменты, я не возьмусь сказать.

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