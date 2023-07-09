Корма? В Сочи произошел настоящий потоп: асфальт смыло, авто ушли под воду. Фото и видео

Российские Сочи накрыла мощная непогода. Сильный ливень вызвал в городе наводнение, которое сносит все на своем пути, на одной из улиц даже образовалась плотина из 10 машин.

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Соответствующие фото и видео были опубликованы российскими СМИ. Потоками воды смывает асфальт и авто. Стихийная река затопила дороги и некоторые дома до первого этажа. На месте с утра работают спасатели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отдыхающих, которые собирались в Сочи в ближайшее время, предупредили, что штормовое предупреждение на курорте действует до конца дня 10 июля.

Напомним: