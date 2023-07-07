Из-за ливней на Прикарпатье подтоплены около 600 домохозяйств, людей эвакуируют. Фото и видео

Из-за мощных ливней в Ивано-Франковской области зафиксировано подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений и участков дорог. Из-за повышения уровня воды в местных реках местных жителей из ряда населенных пунктов эвакуируют.

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В настоящее время спасены 8 человек, эвакуированы 45 жителей, среди которых 11 детей. Подробности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Министерстве внутренних дел.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15.00 7 июля произошло подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог.

В частности, от увеличения уровня воды пострадали:

Коломыйский район (с. Мышин, с. В. Вербеж и с. В. Ключей) – подтоплено около 340 домохозяйств.

Калушский р-н (г. Калуш) – около 30 домохозяйств.

Косовский р-н (пгт. Яблонов, с. Стопчатов, с. Уторопы, с. Люча) – около 80 домохозяйств.

Надворнянский р-н (с. Стримба, с. Гвозд; пгт Делятин, пгт. Ланчин) – около 150 домохозяйств.

К эвакуации привлечены 70 специалистов ГСЧС, 20 единиц техники, из них 5 плавсредств и 2 "БОГУНА".

Второй день подряд на территории Ивано-Франковской области объявлено штормовое предупреждение и фиксируется поднятие уровня воды в реках.

Между тем в МВД отметили, что за время проведения эвакуационных мероприятий спасены 8 человек и эвакуированы 45 человек, из них 11 детей.

Напомним, ранее стало известно о гибели в результате удара молнии мужчины и 11-летней девочки на Говерле. В сети появилось видео с моментом попадания молнии по людям. После удара на землю упали даже те, кто находился неподалеку.