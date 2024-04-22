Конечности нашли в чемодане: в России наемник ЧВК 'Вагнер' жестоко убил женщину по возвращении с войны в Украине

В России наемник частной военной компании "Вагнер" вернулся с войны в Украине и жестоко убил женщину. Террорист совершил тяжкое преступление в Ленинградской области.

Тело своей жертвы оккупант расчленил, а останки спрятал в чемоданы. Об этом пишут российские СМИ.

Убийцу задержали вскоре после совершения преступления в поселке Никольское – им оказался 42-летний Алексей Серов, который воевал против Украины в рядах террористической организации "Вагнер".

Полицейские заявили, что обнаружили в его квартире чемодан с конечностями 47-летней женщины, которую искали по заявлению ее дочери. Еще один чемодан с останками – головой и туловищем, террорист перед приходом сотрудников правоохранительных органов выбросил из окна.

По информации пропагандистов, преступник приехал в Ленинградскую область после возвращения с войны в Украине летом 2023 года, где воевал в составе ЧВК "Вагнер". Также росСМИ пишут, что убийца был завербован на войну из колонии в Удмуртии, где он отбывал 12-летний срок за убийство.

Задержанный признался в совершении тяжкого преступления. В полиции он рассказал, что задушил женщину после ссоры с ее сестрой, с которой вместе проживал.

Напомним, в республике Карелия наемника ЧВК "Вагнер", который весной вернулся с войны против Украины, задержали по подозрению в убийстве шести человек. Предварительно, он вместе с сообщником зарезал людей, а потом пытался сжечь их дома.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае РФ вернувшийся с войны против Украины бывший наемник ЧВК "Вагнер" поджег дом с людьми. Вследствие пожара погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, представителей "Вагнера" по возвращении с войны не берут на работу в силовые структуры, на предприятия ВПК и даже в рестораны. Поэтому они устраиваются таксистами и строителями.

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