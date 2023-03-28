Компания дочери Пескова увеличила прибыль за год войны в 70 раз: чем занимается Лиза

Компания Елизаветы Песковой, дочери спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, увеличила прибыль за год широкомасштабной войны в Украине в 70 раз. Среди ее главных клиентов - правительство Москвы, Минпромторг и другие госструктуры.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Верстка". Речь идет о компании Centrum Moscow, в которой 30% принадлежит Песковой, а 70% – некоему Евгению Литвинову, который занимает пост гендиректора фирмы.

За 2022 год Centrum Moscow заработала рекордные 137 млн рублей, что в 70 раз превышает уровень выручки за 2021 год, который составил 1,9 млн рублей. Кроме того, в прошлом году фирма впервые показала прибыль – 24 млн рублей. Ранее результаты работы были либо убыточными, либо около нулевыми.

Centrum Moscow работает на российском рынке с 2004 года, но в последние годы компания стала особо активной. Компания занимается проектированием и созданием выставочных пространств и экспозиций. Она сотрудничает с российскими Минпромторг, Минсельхоз, правительством Москвы, Росрыболовством и другими госструктурами.

Напомним, раньше Елизавета пожаловалась, что из-за санкций США она теперь не может путешествовать. По ее словам, ограничения, которые ввели против нее, являются "несправедливыми и необоснованными".

Тем временем сам Дмитрий Песков на неофициальном ужине заявил представителям российской элиты, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется надолго. В этой связи он предупредил их, чтобы готовились к самому тяжелому. Его тост омрачил настроение вечера среди гостей, многие из которых в частных беседах говорили, что выступают против войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор РФ теряет большое количество военных в Украине, но фронтовые потери затрагивают не все российские регионы. В частности, Москвы и Санкт-Петербурга засилье похоронок не касается. Особенно эта проблема не затрагивает российскую элиту, представителей которой не мобилизуют в ряды оккупационных войск.

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