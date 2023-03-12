Россия несет чрезвычайно большие потери в Украине, но Москвы это не касается – британская разведка

Страна-агрессор РФ теряет большое количество военных в Украине, но фронтовые потери затрагивают не все российские регионы. В частности, Москвы и Санкт-Петербурга засилье похоронок не касается.

Видео дня

Особенно эта проблема не затрагивает российскую элиту, представителей которой не мобилизуют в ряды оккупационных войск. На это указывает британская военная разведка, ее сводка опубликована в Twitter минобороны страны.

"Поскольку Россия продолжает нести чрезвычайно большие потери, последствия резко отличаются в разных регионах. Пропорционально численности населения самые богатые города Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми. Особенно это касается семей элиты страны", – говорится в сообщении.

Там привели пример мероприятия от 21 февраля 2023 года, когда российские чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время речи диктатора Путина о состоянии нации.

Разведчики отмечают, что ни у одного из этих чиновников дети не служат в армии. В то время как во многих восточных регионах уровень смертности в процентах от населения в 30+ раз выше, чем в Москве.

Местами этнические меньшинства в России терпят наибольший удар. К примеру, в Астрахани около 75% потерь приходятся на казахское и татарское меньшинства.

"Поскольку минобороны РФ пытается решить проблему постоянного дефицита боевого персонала, изоляция более богатых и влиятельных элементов российского общества, вероятнее всего, будет оставаться главной проблемой", – считают в разведке Британии.

Отметим, что с начала вторжения 24 февраля прошлого года и на сегодняшний день, 12 марта 2023-го, войска РФ в Украине потеряли 159 090 человек убитыми. Количество раненых и пропавших без вести оккупантов неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне продолжают постепенно осознавать, что широкомасштабная война, которую РФ развязала против Украины, переходит и на их территорию. В Пензенской области РФ уже начали жаловаться, что им "тревожно", и обеспокоились из-за указа о массовых захоронениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!