'Война затянется надолго': Песков предупредил российских чиновников, чтобы готовились к самому тяжелому

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил представителям российской элиты, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется надолго. В этой связи он предупредил их, чтобы готовились к самому тяжелому.

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Об этом сообщила газета The Guardian, ссылаясь на данные своих источников. В конце декабря 2022 года группа старых друзей организовала праздничный ужин в квартире высокопоставленного московского чиновника.

Некоторые из присутствующих гостей, среди которых были, в частности, представители культурной и политической элиты страны-агрессора, произнесли тост за 2023 год, в котором выразили надежду на "мир и возвращение к нормальной жизни". После этого и Песков принялся говорить речь.

"Я предполагаю, что вы ожидаете, что я что-то скажу. Все станет намного сложнее. Это (война, – ред.) займет очень и очень много времени", – сказал спикер Кремля.

Его тост омрачил настроение вечера среди гостей, многие из которых в частных беседах говорили, что выступают против войны в Украине.

"Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами, и мы должны готовиться к долгому пути", – сказал один из гостей.

После более чем года вторжения, которое, согласно планам РФ, должно было занять несколько недель, правительство диктатора Владимира Путина вгоняет общество в состояние войны с Западом и готовится к многолетнему конфликту.

Недавно Путин еще раз назвал войну экзистенциальной битвой за выживание России.

По словам политолога Максима Трудолюбова, в последнее время российский лидер все больше склонялся к обсуждению того, что наблюдатели назвали "вечной войной" с Западом.

"Путин практически перестал говорить о каких-то конкретных целях войны. Он также не предлагает видения того, как может выглядеть будущая победа. У войны нет ни четкого начала, ни обозримого конца", – считает Трудолюбов.

Он добавил, что это значит, что война в Украине не закончится в ближайшее время, и что россияне должны научиться с этим жить.

Несмотря на неудачи на поле боя в Украине, Кремль выдержал любую потенциальную негативную реакцию на войну внутри России, сокрушив остатки российского гражданского общества и в процессе перекроив лицо страны.

Способность и готовность российского населения адаптироваться к новой реальности оказались гораздо сильнее, чем ожидали многие эксперты.

Напомним, ранее в Кремле заговорили о "неизбежном" восстановлении отношений Украины и России. В РФ, с 2014 года осуществляющей агрессию против Украины, в том числе более года – полномасштабно, вдруг вспомнили, что Россия и Украина – соседи.

В государстве-агрессоре надеются, что "ручейки трезвого мышления и подходов к будущему двусторонних отношений" заставят украинский народ простить и забыть о десятках разрушенных Россией городов и сел, тысячах убитых людей и миллионах искалеченных судеб.