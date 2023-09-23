Когда Кадыров умрет: прогноз для Чечни, России и Путина от Яковенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров при смерти. Сведения о его состоянии отрывочны, официальные источники хранят молчание. По информации бывшего вице-президента "ЮКОСа" Леонида Невзлина, Кадыров был введен в кому после отторжения пересаженной ему почки, врачи констатировали "умирание мозга". Главный вопрос, который возникает: что после Кадырова?

Может ли сменить отца на этом посту его старший сын, 17-летний Ахмат? Кто еще в числе наиболее вероятных претендентов на чеченский "трон"? Приведет ли смерть Кадырова к мятежам и смуте в Чечне? И, наконец, что это будет означать для главы Кремля Владимира Путина, диктаторский режим которого тесно связан с режимом Кадырова? Своим мнением об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL поделился российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

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– В своем посте, посвященном Кадырову, бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил: "Я не могу исключить как игру в "смерть" в интересах Кремля, как и реальную смерть Кадырова". Считаете ли вы, что Кадыров может быть либо мертв, либо дни его уже сочтены? Если так, почему и факт его болезни, и факт тяжелого состояния так упорно скрываются?

– Я думаю, все-таки Кадыров жив. По крайней мере, исходя из той совокупности информации, которая сегодня поступает. Это, в частности, какие-то постоянные переезды вокруг Центральной клинической больницы, большое количество чеченских автомобилей, которые съезжаются туда, кадыровские самолеты, которые летают и в Москву, и в Чечню. Так что, думаю, на сегодняшний момент (20 сентября. – Ред.) он все еще жив.

Что касается того, что факт болезни скрывается… Во-первых, что называется, болезнь налицо. Мы видели, что из себя представляет Кадыров. Последние интервью он в основном дает лежа. Распухшее лицо, очень затрудненная речь, в основном прорываются только какие-то отдельные звуки. Понять ничего невозможно.

Во-вторых, состояние здоровья диктаторов – это всегда тайна, это всегда проблема. Значение Чечни как одного из ключевых регионов России очевидно. Понятно, что восхождение Путина на трон было связано непосредственно с Чечней, потому что он пришел к власти на волне Второй чеченской войны.

По сути, эти два диктаторских персоналистских режима – кадыровский и путинский – очень тесно связаны. Они связаны этой кровавой пуповины Чеченской войны. Поэтому это имеет огромное значение в случае смерти Кадырова, которая, вполне возможно, произойдет в ближайшее время.

Скорее всего, каких-то особых потрясений не будет, но будет некая проблема, связанная с тем, кто будет назначен преемником. Тут и Делимханов, и Даудов, и несовершеннолетний сын Кадырова. Это целый клубок проблем.

Но думаю, что ожидания того, что в Чечне будет восстание, напрасны. Ничего этого не будет. Сейчас Чечня находится под очень жестким контролем, с одной стороны, российских войск, а с другой стороны, кадыровским режимом выращена группировка с золотыми пистолетами. Поэтому, думаю, никакой смуты не будет. По крайней мере, пока.

– Считаете ли вы, что может быть начата игра с двойником? Возможно, она уже стартовала?

– Нет, я вообще не сторонник этих конспирологических версий. Я не очень понимаю, зачем и кому это надо. В Чечне все под контролем – по крайней мере, пока. Зачем кому-то нужна игра с двойником? Тем более, что дипломатические особенности Кадырова таковы, что двойника довольно сложно подобрать.

Точно так же я не понимаю разговоров о том, что, возможно, это было убийством Кадырова, которое инициировал Путин. Это вообще абсурд. Никому это не нужно.

Путин очень заинтересован в том, чтобы Кадыров хоть в растительном состоянии, но продолжал руководить Чечней. Но в любом случае тот, кто будет после Кадырова, фактически будет назначен Путиным. Это совершенно очевидно. Никакой отсебятины тут не может быть.

– Вы сказали, что режимы Путина и Кадырова тесно связаны. Считаете ли вы, что смерть Кадырова может быть большим ударом для кремлевского диктатора, если вообще можно говорить о каких-либо эмоциональных реакциях?

– Нет, я не думаю, что вообще нужно говорить о каком-либо ударе для Путина. Любой из тех людей, кто будет немедленно назначен после Кадырова, будет таким же верным пехотинцем Путина.

Кто это может быть? Из очевидного – это Делимханов либо Даудов. Что касается старшего сына Кадырова, Ахмата, то все-таки ему только 17 лет. Ждать 13 лет… Да, был момент, когда после смерти отца Рамзан Кадыров не достиг того возраста, когда можно было становиться главой республики (ему было 28 лет при необходимых 30. – Ред.). Фактически при нем был назначен регент. Но в этом случае разрыв очень большой.

Хотя, думаю, выдвижение Кадырова-младшего тоже произойдет. Собственно, оно уже происходит. Но подчеркну: любой, кто придет на место Кадырова, будет присягать на верность Путину, так что никаких потрясений для президента РФ, конечно, не будет.