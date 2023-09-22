'Кланяться нужно России-матушке': пропагандистка Симоньян набросилась на 'неблагодарных' армян и получила ответ

Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян выдала, что армяне должны "кланяться" государству-террористке России. По ее версии, этот народ якобы обязан РФ тем, что до сих пор существует.

Об этом сторонница Кремля и этническая армянка говорила в эфире одного из центральных российских телеканалов "Россия 1". При этом премьер-министра Армении Никола Пашиняна она назвала иудой и "гн*дой", заявив, что народ его не выбирал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Кланяться надо России-матушке за то, что армянский народ был сохранен вообще в свое время, когда Армения добровольно оказалась частью Российской Империи, в 19 веке. Давным-давно был бы уничтожен весь народ, если бы не Россия", – заявила пропагандистка.

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Также она провела аналогию с украинским Крымом, заявив, что Нагорный Карабах для Армении столь же "священный", как и "Крым для России".

В комментариях к сообщению пропагандистки в соцсети Х (exTwitter) пользователи напомнили, что армяне были сформированным народом задолго до появления славян и посоветовали Симоньян уехать из РФ, чтобы прекратить "разрушать страну".

Напомним, в столице Армении Ереване продолжаются антиправительственные демонстрации. Граждане, пришедшие под стены парламента, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его решения по ситуации в Нагорном Карабахе. На вечер 21 сентября полиция задержала 46 граждан.

К демонстрации привела позиция Пашиняна в ответ на резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Армянский премьер заявил, что не позволит втянуть страну в войну, которая "разгорается третьими силами". Реакция политика вызвала негодование армян и они массово вышли под здание правительства в Ереване.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. В Армении, в свою очередь, назвали боевые действия в регионе "широкомасштабной агрессией" и объявили, что созывают экстренное заседание Совбеза.

– Пашинян в очередной раз заявил, что Армения больше не может считать Россию гарантом своей безопасности на фоне обостренных отношений с Азербайджаном через Нагорный Карабах. После полномасштабного ввода войск в Украину Кремль теряет позиции и ослабевает, что не может не отражаться на отношениях с бывшими союзниками.

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