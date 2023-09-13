Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже в который раз озвучил, что его страна больше не может считать Россию гарантом своей безопасности на фоне обостренных отношений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. После полномасштабного введения войск в Украину Кремль перманентно теряет позиции и слабеет, что не может не сказываться на отношении с прежними союзниками.

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Об этом политик рассказал в интервью изданию Politico. При этом он пока не склоняется к позиции, что Ереван должен стремительно двигаться в сторону проевропейской интеграции.

"Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями и мы должны приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие, — является очень уязвимой моделью. Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других", – пояснил Пашинян западным журналистам.

В самом Politico подобную риторику воспринимают, как серьезный сигнал и поворотный момент для страны с населением 2,8 миллиона человек. После распада СССР она делегировала большую часть контроля над своими железными дорогами, своим энергетическим сектором и даже своими границами России. Когда в 2020 году Армения вела 44-дневную войну против более сильных, поддерживаемых Турцией сил Азербайджана, именно российские миротворцы были задействованы для поддержания режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинян уже открыто обвинил Россию в бездействии на Кавказе. По его словам, из-за этого РФ отдаляется от этого региона, а значит Еревану самое время начать политическую интеграцию в сторону Запада.

В результате посол Армении в Москве был вызван в МИД, чтобы получить ноту протеста для своей страны. Россия возмущена резкой сменой политических взглядов армянской элиты, которая в последнее время стала совершать ряд "недружественных шагов" в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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