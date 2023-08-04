Каждому второму не нужен туалет дома: что не так с россиянами и чем исследование их поведения ошеломило социологов

Социологи докопались до истинной сущности жителей России, которая заключается в пассивности, мечтательности, перекладывании ответственности за свою жизнь и просто лени. У них нет материальных и эмоциональных потребностей, единственное, что имеет для них значение – это мнение окружающих и эмпатия.

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Российских исследователей шокировали результаты исследования, проведенного среди жителей Белгородской области, направленного на определение мотивации местных жителей. Оно было проведено еще в 2002 году одним из московских агрохолдингов, решивших расшириться в регионе и привлечь местных к работе. Теперь об этом исследовании напомнил пользователь Facebook с ником Ivan Sirko, назвав работу "сокровищем", помогающим понять истинную сущность россиян.

Отмечается, что упомянутый агрохолдинг имел благородную цель – дать людям достойные зарплаты, построить инфраструктуру в селах, однако как оказалось, большая зарплата и новые дороги не мотивировали работать, люди много воровали, уничтожали технику и саботировали работу. После этого руководство решило провести соцопрос, результаты которого поразили.

"Каждый второй, например, сказал, что ему не нужен туалет дома. 28% не видят потребности в душе, 35% – в легковом автомобиле. 60% ответили, что не стали бы расширять свое личное хозяйство, даже если бы представилась такая возможность. 60% заявили, что не считают кражи чем-то постыдным. При этом значительное количество тех, кто не ворует, признались, что им просто нечего воровать", – рассказал Сирко о результатах исследования.

"70% были бедны, среди которых часть – просто нищие. 75% сказали, что от них в этой жизни ничего не зависит. То есть никакой обычной модели мотивации не существовало", – добавил он.

"В то же время преобладающая в среде мотивация – неопределенно-мечтательная. На вопрос, стремятся ли они к достижению высшего уровня жизни, осуществляют ли для этого необходимые усилия, каждый второй выбрал ответ: "Мечтаем, надеемся, что как-то положение улучшится". Смирение с нынешним положением и покорность выразила треть опрошенных. И только каждый пятый имеет в каком-то виде достигнутую мотивацию, стремление за счет дополнительных серьезных усилий улучшить свою жизнь", – рассказывал по результатам исследования гендиректор компании ЭФКО, и собиравшаяся зайти в регион, Валерий Кустов.

После социологов с местными жителями работали психологи. Им удалось выяснить, что у этих людей есть кое-что, что для них важное – это мнение окружающих, а именно – соседей, и понимание, как те к ним относятся.

"Эмпатия в данном случае – постоянно понимать, как человек относится к тебе, подстраиваться под настроение, не иметь собственного мнения, чтобы не обидеть соседа. Очевидно, при таком поведении люди сильно устают эмоционально... ну это ощущение пустоты, которое заполняется водкой и мордобоем", – констатировал Сирко.

В конце концов холдинг построил такие себе "клоны колхозов", не имевшие частной собственности, делегирования управления общинам, однако регулярно печатали статьи в газетах "о трактористе Васе", из-за которого все получат меньше зарплату, потому что тот уехал на обед домой и потратил соляру. Конкретно эта мотивация и сработала, заметил и Сирко и предложил масштабировать это исследование на всю Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– результаты соцопроса показали, что абсолютное большинство украинцев негативно относится к советскому диктатору Иосифу Сталину. Даже к Революции Достоинства меньшинство населения (23%) имело положительное отношение к Сталину;

– также согласно опросу, почти 70% граждан страны-агрессора России поддержат своего диктатора Владимира Путина на следующих выборах. Им нравится его "правильная политика", выражение "интересов силовиков" и "простых людей".