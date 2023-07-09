Российская пропаганда обнародовала уровень поддержки Путина на следующих выборах: 70% все устраивает

Около 70% граждан страны-агрессора России поддержат своего диктатора Владимира Путина на следующих выборах. Им нравится его "правильная политика", выражение "интересов силовиков" и "простых людей".

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Большинство россиян описали свое отношение к нему якобы как "положительно-нейтральное". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами "Левада-центра", которые поинтересовались мнением 1634 человек из 142-миллионного населения государства-террориста.

По их словам, две трети опрошенных хотели бы переизбрания Путина главой РФ в 2024 году. Так, на следующий срок его хотят видеть 68% россиян – это рекорд с 2012 года, если не считать май 2022-го (тогда было 72%).

Чаще всего о желании видеть Путина лидером РФ по истечении нынешнего срока говорили респонденты 55 лет и старше, доверяющие росТВ как основному источнику информации, и наиболее состоятельные россияне.

Поклонники объясняют это тем, что глава Кремля "ведет правильную политику", он "хороший лидер", "за народ" и вообще "ему нет альтернативы". Кроме этого, по мнению опрошенных, Путин выражает интересы "силовиков", а также "простых людей", "олигархов" и "среднего класса".

Против его переизбрания высказались 20% россиян. Каждый 12-й из недовольных вспомнил, что диктатор начал войну, "убивает людей и уничтожает народ" (правда, не уточнили, какой).

Вместе с тем в отношении главы РФ по-прежнему преобладают положительно-нейтральные оценки. Около четверти (23%) респондентов описали свое отношение к Путину как "симпатию", еще 19% – как "восторг" (по сравнению с прошлым годом доля таких оценок почти не изменилась). Еще 12% респондентов заявили о "нейтральном, безразличном" отношении, а около трети (31%) не смогли сказать о нем "ничего плохого".

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительный опрос показал, что 73% россиян убеждены, якобы Россия движется в "правильном направлении" в вопросе войны против Украины. Однако количество сторонников переговоров выросло.

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