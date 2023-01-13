''Я тебя туда не отправляла'': жена оккупанта отказалась ''вытаскивать'' его из войны в Украине

Военнослужащий страны-агрессора из Мурманской области (РФ) попросил жену собрать документы, чтобы он смог покинуть зону "спецоперации" по состоянию здоровья, но получил отказ. Россиянка ответила своему законному избраннику, что не посылала его на войну против Украины.

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Об этом Telegram-каналу "Інформаційний Спротив" стало известно из перехвата телефонного разговора. Известно, что оккупанта зовут Виталий и находится он на временно контролируемой врагом территории Херсонщины. Вероятно, служит Виталий в российских военно-морских силах.

Захватчик позвонил жене и попросил ее написать в прокуратуру, Северный флот ВМФ России или съездить в Мурманск для того, чтобы собрать документы, подтверждающие, что он полуинвалид с диагнозом артрит 3-й степени.

Супруга возмущенно отказалась помочь мужу, аргументируя, что "она не отправляла его на войну в Украину".

Женщина также спросила, почему командование не может запросить документы. Оккупант ей ответил, что командование проблемы солдат не волнуют. "Умер – списали, убили – списали, заболел – поф*г", – сказал он.

Виталий пожаловался, что он обращался к начальству, на что ему ответили, что "бумага закончилась". А у него, плакался оккупант, гайморит, артрит, хромота и боли.

Как писал OBOZREVATEL, в России отцов троих детей могут мобилизовать на войну против Украины. Отсрочка для них была принята генштабом РФ уже после полномасштабного вторжения (4 октября 2022 года), но отменена им же в конце декабря.

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