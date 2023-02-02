Мать ликвидированного в Украине оккупанта судится с невесткой, которая получила ''гробовые'' и квартиру. Фото

В России семья одного из ликвидированных в Украине оккупантов устроила между собой разборки из-за выплат, которые в стране-агрессоре обещают за гибель мужчины на войне. Так, мать уничтоженного защитниками Украины россиянина, решила судиться с его женой, которая получила "гробовые" и квартиру.

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Об этом говорится в материале одного из российский пропагандистских изданий. Оккупант Евгений З. погиб еще в марте 2022 года под Черниговом.

Его мать, Светлана Беликова, утверждает, что он якобы женился фиктивно. Избранницей оказалась жительница временно оккупированного Россией Луганска Марина. Оккупант заключил с ней брак, чтобы девушка смогла получить гражданство.

Со слов Светланы, Марину она якобы видела один раз в жизни, а теперь приходится с ней судиться.

"У меня была двухкомнатная квартира на Алтае, и сын сказал, чтобы я ее продала, а сама перебралась в Новосибирск, где живут мои дочь и зять", – рассказала россиянка.

Квартиру она продала, а сын оформил военную ипотеку. Потом женщина купила жилье по генеральной доверенности от сына.

"Женя погасил ипотеку, при этом собственность была оформлена на него. Честно скажу, что Марину видела всего один раз, больше он ее не привозил", – рассказала она.

Большую часть выплат получила Марина как жена. Теперь же мать ликвидированного захватчика требует у девушки вернуть гробовые, квартиру и орден сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Курске прохожий встретил пожилую женщину, которая рылась в мусорном контейнере. Она объяснила, что занимается тем же, что и все остальные россияне, но ее все устраивает и российского диктатора Путина она любит и уважает.

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