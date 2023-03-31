Карма настигла: на трассах Ростовской области снегопад заблокировал тысячи авто. Фото и видео

В Ростовской области России из-за мощных снегопадов на дорогах с обеда четверга, 30 марта, застряли тысячи автомобилей. Россияне, попавшие в снежный плен, жалуются, что у них заканчивается бензин, а на заправках – еда и вода.

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Для буксировки машин власти РФ направили спецтехнику, но даже снегоуборочные машины местами не в силах справиться с тоннами снега. Как сообщила пресс-служба российского МЧС, гигантская пробка образовалась на трассе М-4 "Дон" в районе города Каменск-Шахтинский (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в у въезда в город Гуково дорога полностью заметена, по обочинам не проехать. Вокруг авто – сугробы высотой 30-40 см, пишут местные СМИ, ссылаясь на очевидцев.

Водители ждут вызволения, но некоторые бросают транспорт и идут пешком в сторону Гуково.

"Топлива осталось полбака, с едой совсем плохо – ее нет. Можно было бы по обочине пустить грейдер (машина для перемещения снега и других сыпучих материалов. – Ред.), один хотя бы, и часть машин уехала бы без проблем в сторону Гуково. Впереди спуск в балку и крутой подъем, большегрузы ушли в кювет и там же фуру сложило пополам", – пожаловался россиянин, попавший в пробку.

А женщину, которая попыталась написать в канале губернатора Ростовской области о том, как замерзает в авто, в ответ заблокировали.

На одном из видео с места событий видно, что на трассе М-4 "встала" снегоуборочная машина.

"Люди толпами шли на заправку вверх, там километра 2–2,5, и там кафе. Тащили детей! Шли с канистрами с бензином, видно, бензин у людей заканчивается", – рассказала одна из женщин.

По ее словам, они стоят в пробке уже 8 часов и ни разу не увидели снегоуборочной техники.

Тем временем в сети пишут, что россиян настигает карма, ведь именно через этот регион проходят пути обеспечения войск российских оккупантов на Донбассе.

Сильный снегопад на юге России начался в ночь на 30 марта. Осадки накрыли Ростовскую область и Адыгею. Также непогода пришла в оккупированный Крым и на восток Украины.

Такая погода – редкость для южных регионов, последний раз затяжной снегопад в конце марта наблюдался почти 30 лет назад, заявил климатолог Александр Иошпа российским пропагандистским СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По мнению синоптиков, начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Первые 10 дней нового месяца, скорее всего, будут относительно холодными; высока вероятность осадков.

– 29 марта в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Он достиг отметки 17 метров в секунду, что равняется 61 километру в час;

– 28 марта Киев засыпало снегом. В сети появились атмосферные кадры заснеженной столицы.