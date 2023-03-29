В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

В Киеве в среду, 29 марта, был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Он достиг отметки 17 метров в секунду, что равняется 61 километру в час.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В столице с утра предсказывали сильные порывы ветра.

"По данным наблюдений обсерватории 29 марта в столице, максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году", – рассказали в пресс-службе.

В обсерватории добавили, что исторический рекордный максимум скорости ветра в столице по уточненным данным равен 25 м/с и был зафиксирован 20 марта 1881 года.

Напомним, начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными, высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь с 28 на 29 марта спасатели несколько раз выезжали на ликвидацию последствий снегопада и сильных порывов ветра. В нескольких районах из - за падения деревьев были повреждены автомобили граждан.

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