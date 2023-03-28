Непогода задержится в Украине надолго: народный синоптик дал неутешительный прогноз на первую декаду апреля

Начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными, высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны.

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Соответствующим прогнозом поделился народный синоптик Станислав Щедрин 28 марта. На своей странице в Facebook он показал карту, на которой видно, что над Украиной находится холодный циклон.

Блогер написал, что в стране в ближайший период ожидаются холод, ливни и снегопады.

Данные портала ventusky.com свидетельствуют, что, предварительно, 3 апреля в Украине могут пройти осадки, грозы и даже мокрый снег, 6 и 7 апреля ожидаются дожди.

Что касается температуры, то 3 апреля на западе будет более прохладно (в среднем +3), чем на востоке (+12 градусов).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным ресурса AccuWeather, в апреле 2023 года в Украине ожидается переменчивая погода с перепадом температур.

– Климатолог Вера Балабух объяснила, что температурные качели, которые наблюдались в Украине в марте, вызванные так называемым стратосферным потеплением. Оно разрушает мощный струйный поток, который сдерживал порывы арктического холода.

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